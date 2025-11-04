Peterson, Dybantsa, Peat, Wilson… De belles premières pour les prospects NCAA

Avant l'entrée en lice de Duke et Cameron Boozer, les premiers candidats à la première place de la Draft 2026 ont fait leurs débuts officiels en NCAA lundi. Et pour le numéro 1 (très) provisoire Darryn Peterson avec Kansas comme pour AJ Dybantsa à BYU, tout s’est déroulé comme prévu. Les deux jeunes stars ont brillé d’entrée.

Darryn Peterson très « facile »

Le premier match de Darryn Peterson avec Kansas n’aura duré que 22 minutes, tant les Jayhawks ont rapidement plié l’affaire face à Green Bay (94–51). À la mi-temps, l’écart était déjà de 21 points, grâce notamment aux 18 unités du prometteur freshman (à 7/11 au tir dont trois tirs à 3-points), accompagnés de 3 rebonds et 3 passes. L'ancien phénomène des lycées a fait preuve d'une grande facilité, dans son style de jeu caractéristique.

« C'était littéralement les 21 points en 21 minutes de jeu les plus faciles que j'ai vus » a réagi le coach de Green Bay, Doug Gottlieb. « J'ai trouvé que nos gars l'avaient bien défendu… Et il n'a pas versé une goutte de sueur. » « Il rend le jeu facile, mais cela ne l'est pas » a résumé Bill Self, entraîneur de Kansas. « En première période, il a été agressif vers le cercle et il a très bien joué. C'est un bon joueur. Son contrôle est bien plus avancé que son âge ne le suggère. Les équipes adverses vont faire du bon travail en défense sur lui. Il aura des matchs sans, et ce sont des choses qui arrivent. Il est jeune, mais il est plus mature que n'importe quelle personne de 18 ans. »

Darryn Peterson a en outre affiché une belle complicité dans le jeu avec l'intérieur congolais Flory Bidunga, meilleur marqueur du match avec 23 points.

Dybantsa décisif, Peat fait tomber le champion en titre

AJ Dybantsa a dû davantage batailler pour sa première sortie avec Brigham Young University. L'ailier a fait preuve d'un peu de déchet (2/7 aux lancers-francs), mais surtout de beaucoup de talent dans la victoire des siens contre Villanova (71-66). Face à une opposition autrement plus relevée que celle qu'a connu Peterson lundi, il s'est aussi montré décisif en inscrivant six des dix points de la série qui permis à BYU de prendre les devants à six minutes de la fin de la rencontre. AJ Dybantsa termine avec 21 points (à 9/18), 6 rebonds et 3 passes.

Le « débutant » le plus impressionnant de la nuit n'est pourtant ni Peterson, ni Dybantsa. Koa Peat, l'ailier-fort d'Arizona, a signé des débuts fracassants contre le champion sortant Florida. Il a terminé avec 30 points, 7 rebonds, 5 passes et 3 interceptions dans un succès de prestige face aux Gators (93-87).

L'ancien troisième meilleur scoreur du pays au lycée avait visiblement un message à faire passer à son entraîneur Tommy Lloyd, avec qui il a aussi passé l'été sous les ordres de l'équipe U19 de Team USA, championne du monde. Il n'avait obtenu qu'un temps de jeu limité dans une équipe riche en grands talents.

« J'ai le sentiment que j'ai été en quelque sorte oublié » a-t-il expliqué dans une interview à Hoops HQ. « J'essaie simplement de rappeler aux gens qui je suis et de leur montrer ce que je vaux. » « C'est la soirée de l’explosion pour lui si on peut dire cela ainsi » a souri Lloyd après la rencontre. « Tout le monde le connaît, mais personne n'a réellement analysé et observé son jeu. Et c'est un joueur spécial. » Alors que la rencontre faisait l'objet d'une diffusion sur les antennes TV nationales, Koa Peat est devenu le deuxième joueur de l'histoire de la Conférence Big 12 à signer 30 points ou plus pour ses débuts, après Michael Beasley en 2007 (32 points).

Parmi les autres joueurs à suivre pour une possible place dans le Top 10 de la prochaine Draft, Caleb Wilson a aussi inscrit son nom dans les livres d'histoire du côté de North Carolina. L'ailier-fort est devenu le cinquième joueur seulement de l'histoire des Tar Heels à passer la barre des 20 points pour sa première sortie. Dans la large victoire des siens 94-54 contre Central Arkansas, il a signé 22 points, 4 rebonds et 3 passes en 25 minutes. La nouvelle star de Tennessee Nate Ament, ailier de 2m11, a pour sa part flirté avec le double-double (18 points – 9 rebonds) dans un succès 76-61 contre Mercer.