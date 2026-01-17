Interview Mohamed Diawara : « Passer de Cholet à New York, c’est une dinguerie »

Drafté en fin de deuxième tour par les Knicks, Mohamed Diawara ne s’attendait même pas à recevoir un contrat NBA. Et pourtant, à la mi-saison, il a disputé (certes avec un temps de jeu limité) 32 des 41 matchs de New York.

Passé par l’INSEP, le Paris Basketball, Poitiers et Cholet, l’intérieur fait preuve de patience et apprend au sein de l’une des meilleures équipes NBA.

Mohamed, quand vous êtes arrivé en NBA, quelles étaient vos attentes ?

Pour ma première année, je t’avoue, je ne m’attendais pas trop à jouer. J’étais censé être en G-League cette année. Du coup, quand je suis arrivé, on m’a proposé un contrat que j’ai pris, et j’ai su me tenir prêt.

Votre coach nous disait que vous avez passé plusieurs tests depuis le début de saison. Est-ce que vous aviez de l’appréhension en début de saison ? Et vous sentez-vous plus à l’aise après ces 41 premiers matchs ?

Franchement, au début, je ressentais que c’était un peu des tests. J’avais un peu d’appréhension. Mais je pense qu’au fur et à mesure, je me suis un peu acclimaté à la situation, à beaucoup moins stresser et à jouer plus naturellement.

Est-ce difficile de savoir que vous allez être évalué potentiellement sur trois minutes de « garbage time » après être resté assis toute la soirée ?

Je pense que c’est ce qui est prévu pour les jeunes. Je pense que c’est ça ton boulot : tu dois rester prêt pour tout et ne pas te prendre la tête. J’essaie de rentrer dans chaque match avec la même intensité, que ce soit le « garbage time » ou le début du match, et de montrer les bonnes choses.

« Le fait de partir pendant une semaine, une semaine et demie, ça peut être un peu dur pour le moral. C’est ça qui a été le plus compliqué au début »

Dans votre apprentissage de la NBA, est-ce qu’il y a des choses qui vous ont surpris, que ce soit des bonnes ou des mauvaises surprises ?

Je pense au nombre de déplacements. Le fait de partir pendant une semaine, une semaine et demie, ça peut être un peu dur pour le moral. C’est ça qui a été le plus compliqué au début. Mais maintenant, je commence à avoir l’habitude, donc ça va mieux.

Passer de Cholet à New York, ça doit faire bizarre. Comment s’est passée votre transition ?

Comme tu l’as dit, c’est de Cholet à New York… Par rapport à la ville, c’est une dinguerie ! Il faut s’acclimater. Mais écoute, moi je suis de Paris, donc les grandes villes, je les connais quand même : beaucoup d’habitants, beaucoup de lumière, beaucoup de « fame », un peu comme New York. Donc, on va dire que sur ce côté-là, ça ne m’a pas trop choqué. Si je n’étais pas de Paris, ça aurait été une autre histoire.

Tidjane Salaün joue contre Golden State ce week-end, vous avez joué ensemble en Equipe de France. Vous êtes dans une situation similaire : est-ce que vous comparez vos expériences ?

C’est vrai qu’on est un peu dans la même situation. Des fois, il joue beaucoup ; des fois, il ne joue pas ; des fois, il va en G-League. J’espère qu’il va continuer de montrer ce qu’il peut faire, comme il le fait depuis plusieurs semaines. Je sais que c’est un gros bosseur et que son opportunité va arriver, j’en suis certain.

Propos recueillis à San Francisco.

Mohamed Diawara Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 NY 33 4:53 39.3 38.7 25.0 0.2 0.7 0.9 0.4 0.5 0.2 0.3 0.1 1.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.