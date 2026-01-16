À New York, Mohamed Diawara alterne entre baptêmes du feu et patience

L’objectif des Knicks cette saison est limpide : ramener le trophée Larry O’Brien à New York. Pour y parvenir, Mike Brown dispose d’un effectif dense. Mais au bout du banc, plusieurs jeunes tentent de se faire une place, dont deux Français : Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet.

Les deux joueurs ont la chance de côtoyer des All-Stars comme Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns, tout en profitant de l’expérience de cadres comme Mikal Bridges, OG Anunoby et Josh Hart. Mais contrairement à d’autres rookies ou sophomores, leur marge est plus étroite et leur temps de jeu reste extrêmement limité.

Dans ce contexte, nous avons demandé à Mike Brown comment ses jeunes peuvent se développer alors que la franchise n’a pas vraiment le temps de leur laisser faire des erreurs.

« Ce n’est pas évident, mais dès que vous avez une opportunité, vous leur donnez un peu de temps de jeu. Parfois ce sera quinze minutes, parfois juste deux, et vous regardez comment ils abordent ces opportunités », explique-t-il. « Et parfois, vous ne pouvez pas leur donner de temps de jeu, mais le staff continue d’évaluer leur attitude : est-ce qu’ils restent engagés, leur éthique de travail, leur constance… »

Pour Mohamed Diawara, arrivé à New York l’été dernier, tout est observé à la loupe. « Quand on le met sur le terrain, on voit comment il réagit : est-ce qu’il est stressé ? Est-ce qu’il est capable d’appliquer les consignes ? »

Et le staff new-yorkais se dit satisfait de sa courbe d’apprentissage et de sa progression.

« Honnêtement, pour un joueur drafté au second tour, qui ne s’attendait sûrement pas à beaucoup jouer, voire à ne pas jouer du tout, Mo a déjà passé beaucoup de tests », confirme d’ailleurs l’entraîneur. « On va continuer à l’envoyer au charbon, parce qu’il est jeune, il apprend, il se développe, mais on ne veut pas se précipiter non plus. Il faut qu’il reste patient et qu’il continue d’emmagasiner de l’expérience quand il est sur le terrain. »

C’est aussi ça, le quotidien d’un jeune joueur NBA.

Propos recueillis à San Francisco.

Mohamed Diawara Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 NY 33 4:53 39.3 38.7 25.0 0.2 0.7 0.9 0.4 0.5 0.2 0.3 0.1 1.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.