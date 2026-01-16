Le MVP de la nuit | Anfernee Simons avait la solution à Miami

Pour s’imposer à Miami, les Celtics ne pouvaient pas vraiment compter sur un grand Jaylen Brown, auteur de 27 points à 9/24 au shoot. « Ce n’était pas mon meilleur match. Je me sentais un peu lent, et lourd sur mes shoots. J’avais la sensation d’avoir un temps de retard », concède le MVP des Finals 2024.

Dès lors, il a fallu trouver d’autres solutions en attaque. La meilleure des réponses pour la franchise du Massachusetts, ce fut Anfernee Simons. « Tous les soirs, ça peut être la soirée de n’importe qui et ce soir, c’était la mienne », note le sixième homme de Boston.

Cela s’est fait en deux temps. En début de rencontre, l’arrière a fait du bien à son équipe, qui avait mal démarré, avec les autres remplaçants. Il marque 11 points dans le premier quart-temps et lance ainsi les Celtics.

« Il était dans ce mode : donnons-lui la balle et de l’espace »

« Chaque match est différent et dans cette partie, on avait besoin que je sois agressif, que je joue comme je sais le faire », poursuit l’ancien de Portland. « Il était dans ce mode : donnons-lui la balle et de l’espace et laissons-le être spécial. Et il l’a été », admire Sam Hauser.

C’est l’histoire du dernier quart-temps. Très gourmand, Anfernee Simons ne se refuse rien et enchaîne les tentatives et les réussites. Il colle 18 points dans le seul dernier acte, à 6/12 au shoot, et les Celtics arrivent à renverser le Heat. Sa ligne de statistiques finale ? 39 points (son record de saison) à 13/28 au shoot dont 7/16 à 3-pts !

« Il a parfois eu la sensation qu’il nous gardait dans le match et ça lui a donné plus de confiance », analyse son coach Joe Mazzulla. « Il a fait un très bon match. Le mérite lui en revient, ainsi qu’à ses coéquipiers qui lui ont permis d’être dans cet environnement. Il nous a maintenu dans le match en première période et nous a aidé à l’emporter à la fin. »

Anfernee Simons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 20 7:03 44.4 34.5 56.3 0.2 0.5 0.7 0.7 0.5 0.1 0.6 0.0 3.8 2019-20 POR 70 20:42 39.9 33.2 82.6 0.4 1.8 2.2 1.4 1.9 0.4 0.9 0.1 8.3 2020-21 POR 64 17:15 41.9 42.6 80.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.5 0.3 0.7 0.1 7.8 2021-22 POR 57 29:29 44.3 40.5 88.8 0.5 2.2 2.6 3.9 1.9 0.5 2.0 0.1 17.3 2022-23 POR 62 35:01 44.7 37.7 89.4 0.3 2.3 2.6 4.1 2.3 0.7 2.1 0.2 21.1 2023-24 POR 46 34:23 43.0 38.5 91.6 0.5 3.2 3.6 5.5 2.1 0.5 2.7 0.1 22.6 2024-25 POR 70 32:45 42.6 36.3 90.2 0.4 2.3 2.7 4.8 1.7 0.9 2.0 0.1 19.3 2025-26 BOS 39 24:00 43.9 40.2 88.1 0.5 1.8 2.3 2.5 1.7 0.4 1.1 0.1 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.