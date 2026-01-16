La sortie de la Harden Vol. 10 a été l’un des événements marquants de la fin d’année 2025. La ligne Harden en collaboration avec adidas a en effet connu un franc succès ces dernières années, et la Harden Vol. 9 a mis la barre très haut la saison passée, dans un style futuriste et bien propre à l’arrière des Clippers.

Sa dixième chaussure signature a gardé le même esprit, innovant cette fois au niveau de la tige moulée en formes de cercles sur les parois latérales, et avec une semelle intermédiaire composée d’un amorti Lightboost sur toute la longueur. Après la sortie du premier coloris « Imma Be a Star » le mois dernier, avec son gris scintillant qui fait briller la paire dans le noir, place à la version « Pioneer » !

Celle-ci se présente avec une tige entièrement noire et bien brillante elle aussi, seulement complétée de quelques points rouges sur l’avant du pied. On retrouve les trois bandes d’adidas en blanc à l’arrière du talon pour contraster le tout. Un coloris classique mais très efficace, qui ne devrait pas manquer de lancer le modèle pour de bon en 2026.

La Harden Volume 10 « Pioneer » sera disponible à partir de minuit sur Basket4Ballers, au prix de 160 euros.