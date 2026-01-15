Chris Paul n’a qu’une certitude : il ne veut pas « finir comme ça »

Invité récemment par Kevin Hart et Kenan Thompson sur Prime Sports, Chris Paul a livré un point d’étape sur sa situation avec les Clippers… et sa retraite qui se rapproche. Le meneur vétéran, désormais écarté depuis plus d’un mois, assure qu’il continue de se préparer, et refuse l’idée d’une sortie par la petite porte.

« Je m’entraîne et je fais du travail physique tous les jours », explique-t-il d’abord. « Honnêtement, avec la façon dont tout ça s’est passé, j’aime tellement ce jeu que je ne veux pas que ça se termine comme ça. » Pas question donc que sa carrière s’achève sur une mise à l’écart de la sorte, loin du terrain, à attendre la fin de son contrat.

Et même s’il ne l’a pas choisi, il apprécie ce temps auprès de ses proches : « J’ai apprécié ce moment. Oui, j’ai vraiment apprécié ce moment. J’ai l’occasion d’aller voir les matches de mes enfants. » Mais l’incertitude domine. « Mais je ne sais pas encore. Donc je ne sais pas avec quelle équipe j’espère terminer. »

Car Chris Paul n’a plus rejoué depuis le 1er décembre. Lors d’un déplacement sur la côte Est, la direction et le staff des Clippers se sont accordés pour renvoyer le joueur chez lui sur fond de tensions en interne.

Sous contrat, Chris Paul reste néanmoins un Clipper « sur le papier ». Mais si rien ne bouge d’ici la « trade deadline » du 5 février, il devrait alors être coupé. Un scénario brutal, surtout pour un joueur qui, l’été dernier, avait limité sa liste de destinations à des équipes proches de Los Angeles, afin de finir sa carrière auprès des siens.

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NO 78 36:00 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NO 64 36:46 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.3 2007-08 NO 80 37:35 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NO 78 38:29 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NO 45 38:03 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NO 80 36:00 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36:21 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33:21 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35:01 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 34:50 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 32:42 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32:02 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 31:51 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32:01 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 31:33 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHO 70 31:25 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHO 65 32:54 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHO 59 32:01 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GS 58 26:24 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SA 82 27:57 42.7 37.7 92.4 0.4 3.2 3.6 7.4 1.8 1.3 1.6 0.3 8.8 2025-26 LAC 16 14:15 32.1 33.3 50.0 0.4 1.4 1.8 3.3 1.4 0.7 1.0 0.0 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.