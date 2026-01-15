Et Shai Gilgeous-Alexander a pris une faute technique…

Dans la victoire face aux Spurs, le Thunder a montré les muscles, en sortant une rencontre très solide, en attaque comme en défense. Après trois défaites d’affilée face à San Antonio, le champion en titre avait sans doute envie d’envoyer un message, même si Shai Gilgeous-Alexander a écarté cette hypothèse, estimant que la motivation n’était pas plus forte parce que c’était Victor Wembanyama et sa bande en face.

Sauf qu’un indice montre que pour le Canadien, ce match n’était pas totalement comme les autres. Dans les dernières minutes de la partie, alors que la victoire d’Oklahoma City est scellée, le MVP 2025 a pris une faute technique !

« Ma technique ? Il m’a mis un coup d’épaule au rebond et j’ai répondu avec un coup aussi. Ce n’était rien », réagit-il face à cette action, où il s’est frotté à Stephon Castle. Alors oui, le leader du Thunder a bien raison de dire que ce n’était pas grand-chose car, en grand stoïque qu’il est, il n’a pas fait du Dillon Brooks non plus.

Un visage qu’il ne montre que très rarement

Néanmoins, c’est sa première faute technique de la saison, sa troisième seulement sur les trois dernières saisons, et elle arrive à un moment où la tension était descendue, puisque le match était gagné pour le Thunder. « SGA » avait aussi célébré de manière éclatante un simple panier primé en troisième quart-temps.

« L’émotion, le public, ça m’a un peu galvanisé », reconnaît-il. « Ils sont excellents pour nous donner de l’énergie, surtout quand on fait des runs, et je me suis laissé porter par cette énergie. »

Shai Gilgeous-Alexander peut bien dire que c’était un match anodin, visiblement, ce n’était pas le cas. Le thermomètre était chaud face aux Spurs et lui qui a connu des grands matches en playoffs, puis en Finals, donc des moments de forte tension, n’a pas toujours montré un tel visage.

« C’est sans doute plus important pour vous que pour nous franchement », minimise Jalen Williams. « Je le vois tous les jours et l’énergie qu’il a sur les parquets est la même que celle à l’entraînement. Il est très compétitif et on l’a vu dans cette rencontre. »

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 39 33:17 54.5 39.3 88.6 0.4 4.1 4.5 6.4 2.1 1.4 1.9 0.8 31.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.