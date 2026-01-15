Precious Achiuwa avait un petit message pour les Knicks

À Sacramento, mercredi soir, Precious Achiuwa n’a pas seulement signé son meilleur match de la saison : il a aussi livré une forme de réponse à son ancienne maison new-yorkaise. Dans la victoire des Kings contre les Knicks (112-101), l’intérieur nigérian a ainsi compilé 20 points, 14 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 2 contres en 39 minutes, avec un +16 et surtout 6 rebonds offensifs, symbole de son énergie débordante.

« La défense, c’est une chose sur laquelle je peux toujours m’appuyer », explique Precious Achiuwa, d’abord missionné sur Jalen Brunson. « Beaucoup de gars dans cette ligue parlent de défense et je me considère parmi les meilleurs. Je peux défendre sur les cinq postes. Sur les dix derniers matchs, j’ai défendu sur tous les postes. »

Dans le premier quart-temps, il intercepte une passe de Jalen Brunson pour aller finir en contre-attaque. Dans la foulée, il enchaîne avec un lay-up pour donner dix points d’avance à Sacramento.

« Pour commencer, il est concentré sur la défense parce qu’il avait accepté de défendre sur Jalen Brunson », souligne son entraîneur Doug Christie, qui avait mélangé les duels défensifs de ses joueurs, même si cette mission défensive a pris fin après seulement cinq minutes de jeu lorsque Jalen Brunson s’est blessé à la cheville. « Ensuite, il a été agressif en s’assurant de trouver un chemin vers le panier. C’est un joueur altruiste et il cherche toujours à faire la passe, mais la chose la plus importante ici, ce sont les 14 rebonds dont six offensifs. »

Un tacle indirect à Tom Thibodeau ?

Beaucoup trop remuant pour Karl-Anthony Towns, le Nigérian finit ainsi la partie avec 20 points et 14 rebonds dans le succès des Kings (112-101). C’est lui qui s’est chargé de déclencher le traditionnel « Light the Beam ».

« Je ne pouvais pas croire qu’il était ‘free agent’ lorsque nous l’avons signé », se souvient Zach LaVine. « C’est un joueur défensif, mais il peut aussi jouer du poste 1 au poste 5. Il peut mettre des tirs à 3-points, ce que je n’avais pas vu jusque-là, mais on prend. À chaque fois qu’il arrive à la salle, il apporte de la joie. »

Après la rencontre, Precious Achiuwa a assuré ne pas avoir été motivé par ses retrouvailles avec son ancienne équipe… mais avant le match, il confiait pourtant au New York Post apprécier « une liberté nouvelle » et ne plus avoir le sentiment d’être « catalogué » dans un rôle trop serré.

« Je ne pense pas que notre banc était mauvais » conclut-il au sujet des critiques sur les Knicks de l’an passé. « On ne peut pas dire que le banc n’est pas bon si on ne fait pas jouer les remplaçants. Comment peut-on le savoir ? »

Precious Achiuwa Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIA 61 12:05 54.4 0.0 50.9 1.2 2.2 3.4 0.5 1.5 0.3 0.7 0.5 5.0 2021-22 TOR 73 23:38 43.9 35.9 59.5 2.0 4.5 6.5 1.1 2.1 0.5 1.2 0.6 9.1 2022-23 TOR 55 20:44 48.5 26.9 70.2 1.8 4.1 6.0 0.9 1.9 0.6 1.1 0.5 9.2 2023-24 NY 49 24:13 52.5 26.0 64.3 2.9 4.3 7.2 1.1 2.1 0.6 1.1 1.1 7.6 2023-24 TOR 25 17:29 45.9 27.7 57.1 2.0 3.4 5.4 1.8 1.6 0.6 1.2 0.5 7.7 2024-25 NY 57 20:32 50.2 27.8 59.4 1.8 3.8 5.6 1.0 1.4 0.8 0.8 0.7 6.6 2025-26 SAC 33 20:15 49.2 31.4 50.8 1.8 3.5 5.3 1.2 1.7 0.8 0.5 0.5 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.