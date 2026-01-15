Les Suns se préparent à retrouver Jalen Green

Déjà écarté pour la rencontre face aux Pistons ce jeudi soir, Jalen Green pourrait revenir samedi soir, face aux Knicks. Revenir ou commencer sa saison ? Car l’arrière des Suns a certes déjà joué, mais c’était il y a plus de deux mois, les 6 et 8 novembre 2025, et seulement 30 minutes au total, avant de se blesser.

Cette élongation de l’ischio-jambier a donc coupé les jambes de l’ancien de Houston, qui n’a pas encore vraiment démarré son exercice 2025/26. C’est pour les prochains jours. « Il n’est plus très loin », confirme son coach, Jordan Ott. « Quand on est absent depuis si longtemps, il faut être prudent mais on sait qu’il a hâte de jouer. »

Comment l’intégrer dans une équipe qui, finalement, ne tourne pas si mal, avec 24 succès (dont 22 sans Jalen Green) pour 16 défaites et occupe la septième place de la conférence Ouest ? Est-ce un bonus ou un possible boulet qui peut enrayer la machine ?

« On prend tous les talents que l’on peut avoir »

« On prend tous les talents que l’on peut avoir », répond l’entraîneur de Phoenix. « On est dans une ligue de haut niveau où le talent est nécessaire. On a besoin de talents qui jouent bien. Il est très talentueux, c’est évident et on est impatient qu’il soit dans le groupe. On veut qu’il soit en bonne santé. »

Oso Ighodaro constate que « l’alchimie est présente » chez les Suns mais justement, pour l’intérieur, « notre manière de jouer rend les choses faciles pour les joueurs qui intègrent l’équipe. Dans son seul match complet, Jalen Green a été excellent. Jouer vite, faire circuler le ballon, c’est la recette du succès pour quiconque ».

Après plus de deux mois sans jouer, les minutes de l’arrière seront surveillées et son retour va donc se faire en douceur. « Dès qu’il va revenir, il va être une grosse étincelle pour nous », annonce Dillon Brooks. « On a besoin de son talent, de sa jeune énergie, de sa capacité à attaquer avec son dribble. On a besoin de lui, on a besoin qu’il soit en bonne santé », conclut Jordan Ott.

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 31:55 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34:14 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 31:43 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.5 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 2024-25 HOU 82 32:53 42.3 35.4 81.3 0.5 4.0 4.6 3.4 1.5 0.9 2.5 0.3 21.0 2025-26 PHO 2 15:00 47.8 42.9 60.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.