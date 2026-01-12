À Phoenix, les « role players » se font désormais leur place au soleil

Ces Suns version 2025/26 comptent sur leurs « role players » et cela contraste avec l’équipe vue la saison dernière, qui se reposait sur ses stars… sans succès puisque Phoenix n’est pas allé en playoffs.

Désormais, les Suns misent sur leur « second unit » pour rester efficaces, même lorsque Devin Booker part s’asseoir sur le banc. Preuve en est : les remplaçants de Jordan Ott possèdent le septième « Net Rating » (différence entre points marqués et encaissés sur 100 possessions) parmi tous les bancs de NBA avec +1.1 et il monte à +3.5 sur les premières mi-temps, seuls les Spurs (+5.7) et le Thunder (+5.2) affichant de meilleures moyennes.

« Nous sommes fiers d’entrer sur le terrain, de faire circuler le ballon et de peser sur le match », se réjouissait Oso Ighodaro après le succès face aux Kings, début janvier. « Nous avons trouvé notre identité. »

Ce constat s’est confirmé lors de la victoire face aux Wizards (112-93). Dans le premier quart-temps, lorsque Devin Booker est remplacé, Phoenix compte deux points d’avance. Quand le quadruple All-Star revient en jeu, au milieu du deuxième acte, son équipe mène de 13 longueurs.

« J’ai adoré la manière dont ils ont joué lors de leur première entrée en jeu », félicite Jordan Ott après la rencontre, lorsqu’on l’interroge sur le bel impact de ses remplaçants. « Ils ont mis beaucoup de pression des deux côtés du terrain. Ils ont bien fait circuler le ballon, coupé vers le panier et posé de bons écrans. En défense, ils ‘switchent’ beaucoup, mais ils veulent également provoquer des pertes de balle et prendre des rebonds. »

Un groupe toujours en rythme

Symbole des dires de l’entraîneur de Phoenix, cette séquence au début du deuxième quart-temps où Ryan Dunn réussit une claquette après un tir manqué de Royce O’Neale. Sur la possession suivante, il réussit un panier primé. Dans la foulée, c’est au tour de Grayson Allen de capter un rebond offensif avant de réussir un tir de loin. Ce passage permet aux Suns de prendre huit points d’avance.

« Ils ont une bonne alchimie », souligne Devin Booker. « Ils font circuler le ballon et il n’y a pas de baisse de rythme lorsque nous quittons le terrain. Nous comprenons que c’est important pour réussir nos objectifs. »

Après ce succès face aux Wizards, les Suns vont se lancer dans un « road trip » de six matchs à l’Est. Un voyage pendant lequel Jalen Green pourrait retrouver les parquets après avoir manqué les deux derniers mois de compétition, comme l’a évoqué Jordan Ott après la victoire contre Washington.