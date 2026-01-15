Encore un tir de la gagne signé Nikola Vucevic

Un ballon qui allait sortir en touche, un sauvetage improbable… C’est peu dire que la dernière séquence de jeu des Bulls a été chaotique. Mais heureuse, car Nikola Vucevic a pu signer le tir de la gagne face au Jazz, après un geste héroïque d’Isaac Okoro pour sauver le ballon, suivi d’une passe laser de Tre Jones.

« Tre a réussi à garder son équilibre d’une manière ou d’une autre et m’a vu seul au cercle ; il a vraiment fait une super passe, c’était dans le noir mais elle est arrivée pile dans mes mains. Je savais juste que je ne voulais pas gâcher cette action, je l’ai mise dedans. C’était un bel effort de la part de ces deux gars pour garder le ballon sur le terrain », résume le pivot.

Celui-ci a été le grand bonhomme de la soirée côté Bulls avec ses 35 points (14/22 aux tirs), 7 rebonds, 5 passes et 2 contres. Avec donc ce geste décisif sur cette action à laquelle Keyonte George n’a pas été en mesure de répondre.

« J’ai l’impression que ça résume tout : il y a eu beaucoup de hauts et de bas pendant le match, beaucoup d’erreurs d’inattention de notre part, des pertes de balle, des oublis défensifs et des choses comme ça. Mais globalement, je suis heureux qu’on ait gagné. On a trouvé un moyen de s’en sortir, c’est le plus important, mais on est évidemment conscients que ce sera difficile de gagner en jouant comme ça », remarque Nikola Vucevic.

Pas son plus grand tir de la gagne

L’intérieur se félicite toutefois que la majorité de ses points soient venus du fait que sa formation « a produit un bon basket collectif », et non pas sur des séquences en isolation ou en un-contre-un. C’était d’ailleurs la stratégie des Bulls, de lui donner plus le ballon près du panier, pour voir si les joueurs du Jazz allaient aider.

« S’ils ne le faisaient pas, il pouvait y aller. Il a reçu le ballon dans pas mal de zones différentes : au poste bas, sur le ‘short roll’ ou au rebond offensif. On avait besoin de ses points. Avec leur défense, aussi agressive qu’elle l’était par moments côté faible, on pouvait le trouver s’il y avait un bon ‘spacing’. Il a été capable de créer du jeu, même sans marquer, et il a d’ailleurs fait de très bonnes passes », remarque Billy Donovan.

Et ce tir de la gagne alors, comme il en a déjà mis cette saison ? « Je ne le classerais pas parmi les plus grands tirs de la victoire – enfin, c’en est un, évidemment – mais je prends. Avec tout le travail que je fournis quotidiennement et depuis des années : il faut avoir confiance dans le travail accompli. On a envie d’être à la hauteur pour son équipe dans ces moments-là. On en rêve quand on est petit, quand on joue dans son jardin. Alors, quand on a la chance de le faire et que ça rentre, c’est vraiment l’un des meilleurs sentiments au monde », termine le pivot.

Nikola Vučević Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHI 51 15:55 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.6 0.7 5.5 2012-13 ORL 77 33:14 51.9 0.0 68.3 3.5 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 31:47 50.7 76.6 3.2 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34:11 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 10.9 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31:20 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.9 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29:37 46.8 30.7 66.9 2.3 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 29:32 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31:23 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32:14 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 CHI 26 32:37 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2020-21 ORL 44 34:05 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.5 2021-22 CHI 73 33:07 47.3 31.4 76.0 1.9 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 33:29 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.6 2023-24 CHI 76 34:21 48.4 29.4 82.2 2.8 7.8 10.5 3.3 2.5 0.7 1.6 0.8 18.0 2024-25 CHI 73 31:12 53.0 40.2 80.5 2.4 7.6 10.1 3.5 2.2 0.8 1.6 0.7 18.5 2025-26 CHI 39 30:42 50.3 37.8 79.7 2.2 7.0 9.2 3.7 2.0 0.7 1.5 0.6 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.