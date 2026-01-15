Matchs
Même si c’est dur, les Pacers ne baissent pas les bras

NBA – Dominés en premier quart-temps par les Raptors, les joueurs d’Indiana ont tenté de revenir pour maintenir en vie leur série de victoires. C’est raté et c’est un peu le symbole de leur saison.

Les Pacers viennent de franchir le premier grand virage de la saison, celui des 41 matches. Ils sont ainsi à la moitié de la route et pour l’instant, ce fut long et pénible même si les derniers mètres furent bien meilleurs avec trois victoires de suite, pour retrouver le sourire et gonfler (un peu) le bilan. Mais face aux Raptors, ils ont vécu une rechute.

« Ce n’était pas beau. Il faut saluer les joueurs de Toronto, pour leur force, leur attitude au début. On n’avait pas ça. Le match dure 48 minutes et on n’a pas réussi à aller au bout », regrette Rick Carlisle.

Ce fut un des grands soucis du début de saison d’Indiana, qui craquait toujours à un moment de la partie.

Là, les Canadiens ont frappé fort dès le début, en remportant le premier quart-temps 39-18 ! Pendant 36 minutes, il a fallu courir après le score, et à quatre minutes de la fin, il n’y a plus que quatre points d’écart.

« On a élevé notre niveau physiquement. On était bien plus physique, ils n’ont pas eu des paniers faciles comme en première période », raconte Pascal Siakam, 26 points dans cette partie. « Notre défense de zone les a gênés. En première mi-temps, ils étaient trop faciles et on a réussi à rendre les choses moins aisées pour eux. »

Néanmoins, la pire équipe de la NBA n’a pas réussi à s’imposer, s’inclinant 115-101. Ce revers est presque le symbole de leur exercice 2025/26. Tout y est : les limites de l’équipe, l’écart avec la concurrence, mais aussi les efforts pour se battre, pour être compétitif malgré tout, puis, la défaite – la 32e déjà, en 41 matches.

« On a eu beaucoup de blessures. C’est une année compliquée et on n’abandonne jamais. Les gars ne lâchent pas. On se bat », insiste le Camerounais au moment de faire le bilan après cette demi-saison.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Pascal Siakam 39 33:48 48.4 37.0 68.6 1.6 5.2 6.8 3.8 2.2 1.3 0.4 2.6 23.5
Bennedict Mathurin 24 32:10 42.3 36.6 87.6 0.8 4.7 5.5 2.2 2.4 0.7 0.2 2.9 17.8
Andrew Nembhard 31 31:43 44.2 37.2 80.6 0.4 2.3 2.6 7.1 2.3 1.0 0.1 2.3 17.5
Aaron Nesmith 20 30:00 37.2 39.0 80.4 1.5 3.6 5.1 2.1 1.2 0.7 0.6 2.7 14.2
Obi Toppin 3 27:20 41.7 17.6 100.0 1.0 5.7 6.7 1.7 2.0 1.0 0.0 2.3 14.0
T.j. Mcconnell 28 17:19 54.0 35.5 92.3 0.4 1.9 2.3 4.9 1.3 1.2 0.2 1.1 10.0
Jarace Walker 40 23:11 36.5 34.9 80.3 0.4 4.0 4.4 1.9 1.6 0.7 0.3 1.6 9.0
Micah Potter 10 17:48 51.0 45.5 95.0 0.8 2.9 3.7 1.4 0.8 0.2 0.3 1.9 8.4
Jay Huff 40 20:00 45.1 31.6 83.0 1.0 2.7 3.7 1.4 0.9 0.4 2.1 2.5 8.4
Isaiah Jackson 29 18:17 58.5 0 74.2 2.5 3.4 5.9 0.8 1.1 0.7 0.8 3.0 7.3
Quenton Jackson 17 15:39 45.2 35.5 75.6 0.4 1.4 1.8 1.9 1.2 0.6 0.2 1.7 6.9
Ben Sheppard 29 24:02 37.5 31.8 79.2 0.7 3.1 3.7 1.8 0.6 0.6 0.1 1.9 6.6
Mac Mcclung 3 11:20 38.9 20.0 75.0 0.0 1.3 1.3 0.3 0.7 1.7 0.3 2.0 6.3
Garrison Mathews 15 13:04 40.4 37.0 82.6 0.1 1.0 1.1 0.7 0.2 0.4 0.2 1.3 5.2
Johnny Furphy 22 15:57 53.1 35.9 61.1 0.8 2.7 3.5 0.6 0.6 0.5 0.0 1.7 5.0
Rayj Dennis 13 12:55 30.6 31.6 88.9 0.6 1.0 1.6 2.0 1.1 0.2 0.3 1.2 4.9
Jeremiah Robinson-earl 17 17:39 34.9 24.2 92.9 1.9 3.3 5.2 0.7 0.6 0.4 0.1 1.4 4.6
Ethan Thompson 17 16:11 38.2 31.3 77.8 0.6 1.1 1.7 1.4 0.6 0.5 0.3 2.1 4.4
Tony Bradley 32 10:30 55.8 0.0 73.7 1.5 1.1 2.5 0.5 0.4 0.1 0.2 1.8 3.9
James Wiseman 4 14:30 60.0 0 50.0 1.3 0.8 2.0 0.8 1.3 0.0 0.3 2.5 3.3
Monté Morris 6 10:50 35.0 25.0 50.0 0.2 1.0 1.2 1.5 0.3 0.2 0.2 0.5 3.0
Kam Jones 9 5:47 52.9 16.7 0 0.1 0.3 0.4 0.7 0.1 0.2 0.0 0.4 2.1
Cody Martin 4 13:45 20.0 0.0 50.0 0.3 3.3 3.5 0.5 1.0 1.0 0.5 1.3 1.8
Taelon Peter 21 5:49 29.4 28.1 66.7 0.3 0.6 0.9 0.7 0.4 0.1 0.1 0.3 1.6

Par Jonathan Demay
