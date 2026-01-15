Même si c’est dur, les Pacers ne baissent pas les bras

Les Pacers viennent de franchir le premier grand virage de la saison, celui des 41 matches. Ils sont ainsi à la moitié de la route et pour l’instant, ce fut long et pénible même si les derniers mètres furent bien meilleurs avec trois victoires de suite, pour retrouver le sourire et gonfler (un peu) le bilan. Mais face aux Raptors, ils ont vécu une rechute.

« Ce n’était pas beau. Il faut saluer les joueurs de Toronto, pour leur force, leur attitude au début. On n’avait pas ça. Le match dure 48 minutes et on n’a pas réussi à aller au bout », regrette Rick Carlisle.

Ce fut un des grands soucis du début de saison d’Indiana, qui craquait toujours à un moment de la partie.

Là, les Canadiens ont frappé fort dès le début, en remportant le premier quart-temps 39-18 ! Pendant 36 minutes, il a fallu courir après le score, et à quatre minutes de la fin, il n’y a plus que quatre points d’écart.

« On a élevé notre niveau physiquement. On était bien plus physique, ils n’ont pas eu des paniers faciles comme en première période », raconte Pascal Siakam, 26 points dans cette partie. « Notre défense de zone les a gênés. En première mi-temps, ils étaient trop faciles et on a réussi à rendre les choses moins aisées pour eux. »

Néanmoins, la pire équipe de la NBA n’a pas réussi à s’imposer, s’inclinant 115-101. Ce revers est presque le symbole de leur exercice 2025/26. Tout y est : les limites de l’équipe, l’écart avec la concurrence, mais aussi les efforts pour se battre, pour être compétitif malgré tout, puis, la défaite – la 32e déjà, en 41 matches.

« On a eu beaucoup de blessures. C’est une année compliquée et on n’abandonne jamais. Les gars ne lâchent pas. On se bat », insiste le Camerounais au moment de faire le bilan après cette demi-saison.