Les Mavericks ne prennent aucun risque avec Cooper Flagg

En back-to-back, les Mavericks devraient être très diminués jeudi soir pour affronter le Jazz. Outre Anthony Davis, Derek Lively II, Kyrie Irving ou encore Dante Exum, Jason Kidd devrait aussi être privé de Cooper Flagg et Daniel Gafford. Pourquoi l’anticiper ? Tout simplement parce que les deux sont sortis sur blessure cette nuit face aux Nuggets.

« Cooper a marché sur le pied de quelqu’un, et je crois que lors du dernier match, il s’était aussi tordu la cheville » explique Jason Kidd. « Le staff a décidé de le préserver pour la deuxième mi-temps. »

Déjà touché à la cheville lundi face aux Nets, Cooper Flagg s’est blessé à la cheville gauche en défendant sur Peyton Watson, et sur le coup, il a d’ailleurs pris une faute. Il a quitté le terrain pour se faire soigner, avant de revenir trois minutes plus tard. Très maladroit jusque-là, le rookie des Mavs n’est finalement pas revenu en jeu.

Jason Kidd puise dans son banc

Quant à Daniel Gafford, il s’est blessé dans le troisième quart-temps. Pour lui, c’est aussi une entorse de la cheville, et il n’est pas non plus revenu en jeu.

Difficile d’imaginer qu’ils seront en tenue ce soir face au Jazz, même si Jason Kidd n’a pas exclu cette possibilité. Le coach de Dallas a simplement répondu qu’il ne savait pas, lorsqu’un journaliste lui a posé la question.

« Ton caractère est mis à l’épreuve dans les moments difficiles, et c’est une période difficile pour nous. On a eu beaucoup de blessures. On plaisante parfois en disant qu’on arrive enfin en bonne santé, mais on est blessés depuis le premier jour du camp d’entraînement » rappelle Jason Kidd. « Donc c’est la norme pour nous, et c’est comme ça. Le caractère se révèle dans les moments compliqués : même menés, on continue à se battre. ‘Next man up’ n’est pas qu’une phrase. À cause des blessures, nos joueurs en « two-way contract » nous donnent de l’énergie. Ryan a été bon ce soir. B. Will aussi. Miles a eu de bons tirs… »