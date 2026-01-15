Shai Gilgeous-Alexander continue de carburer en 2026, sur la lancée de son année 2025 exceptionnelle, avec comme dernier chef d’œuvre son match à 34 points dans la victoire face aux Spurs de Victor Wembanyama mardi.
Converse va essayer de suivre le rythme et s’apprête à sortir un deuxième coloris en 2026. Après la SHAI 001 « Triple White », sortie début janvier, place à la version « Iron Grey » ! Dans le style des versions précédentes, il se présentera par sa tige aux nuances de gris. Le logo du joueur est toujours brodé sur la languette et on retrouve également le logo Converse sur le talon.
La Converse SHAI 001 « Origin Story Iron Grey » sera disponible à partir du 22 janvier sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.
Notre verdict de la SHAI 001
Converse a frappé très fort pour son retour sur le devant de la scène en misant sur Shai Gilgeous-Alexander. Car au-delà des qualités sportives du joueur et de son succès actuel, sa sensibilité artistique et son implication à toutes les étapes du projet ont permis de donner naissance à un modèle assez unique.
La paire se démarque de la concurrence par sa capacité à marier ces deux mondes. Avec d’un côté un modèle qui présente des garanties techniques proches de la perfection en termes de dynamisme, de maintien et d’adhérence (et c’est encore le plus important). Et de l’autre, un design singulier, imaginé et dessiné de la main de SGA.
C’est une véritable œuvre d’art, et ce que Shai Gilgeous-Alexander a réussi à en faire avec ses pieds jusqu’à présent ne fait que sublimer la dimension déjà légendaire de la paire. Pour 130 euros, c’est assurément un modèle cinq étoiles, à ranger parmi les coups de cœur de ce début de saison.