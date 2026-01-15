Shai Gilgeous-Alexander continue de carburer en 2026, sur la lancée de son année 2025 exceptionnelle, avec comme dernier chef d’œuvre son match à 34 points dans la victoire face aux Spurs de Victor Wembanyama mardi.

Converse va essayer de suivre le rythme et s’apprête à sortir un deuxième coloris en 2026. Après la SHAI 001 « Triple White », sortie début janvier, place à la version « Iron Grey » ! Dans le style des versions précédentes, il se présentera par sa tige aux nuances de gris. Le logo du joueur est toujours brodé sur la languette et on retrouve également le logo Converse sur le talon.

La Converse SHAI 001 « Origin Story Iron Grey » sera disponible à partir du 22 janvier sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.