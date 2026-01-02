La Shai 001 passe la cinquième

Après le succès de la version « Winter Red » pour Noël, la Shai 001 est déjà de retour pour attaquer 2026 du bon pied avec la sortie de ce cinquième coloris !
Converse a opté pour du classique avec cette version « Triple White » comme pour démarrer l’année d’une page blanche après une année 2025 couronnée de succès pour Shai Gilgeous-Alexander, MVP de la saison régulière, champion NBA et MVP des Finals.
Ce nouveau coloris se présente donc avec une tige et une semelle entièrement en blanc. On distingue tout de même le logo du joueur, brodé sur la languette, et les contours du logo Converse sur le talon.
La SHAI 001 « Triple White » est disponible à partir d’aujourd’hui sur le site officiel de Converse au prix de 130 euros.
Notre verdict de la SHAI 001
Converse a frappé très fort pour son retour sur le devant de la scène en misant sur Shai Gilgeous-Alexander. Car au-delà des qualités sportives du joueur et de son succès actuel, sa sensibilité artistique et son implication à toutes les étapes du projet ont permis de donner naissance à un modèle assez unique.
La paire se démarque de la concurrence par sa capacité à marier ces deux mondes. Avec d’un côté un modèle qui présente des garanties techniques proches de la perfection en termes de dynamisme, de maintien et d’adhérence (et c’est encore le plus important). Et de l’autre, un design singulier, imaginé et dessiné de la main de SGA.
C’est une véritable œuvre d’art, et ce que Shai Gilgeous-Alexander a réussi à en faire avec ses pieds jusqu’à présent ne fait que sublimer la dimension déjà légendaire de la paire. Pour 130 euros, c’est assurément un modèle cinq étoiles, à ranger parmi les coups de cœur de ce début de saison.