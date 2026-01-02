La Shai 001 passe la cinquième

Après le succès de la version « Winter Red » pour Noël, la Shai 001 est déjà de retour pour attaquer 2026 du bon pied avec la sortie de ce cinquième coloris !

Converse a opté pour du classique avec cette version « Triple White » comme pour démarrer l’année d’une page blanche après une année 2025 couronnée de succès pour Shai Gilgeous-Alexander, MVP de la saison régulière, champion NBA et MVP des Finals.

Ce nouveau coloris se présente donc avec une tige et une semelle entièrement en blanc. On distingue tout de même le logo du joueur, brodé sur la languette, et les contours du logo Converse sur le talon.

La SHAI 001 « Triple White » est disponible à partir d’aujourd’hui sur le site officiel de Converse au prix de 130 euros.