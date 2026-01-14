Et maintenant, Peyton Watson est aussi clutch…

C’est le tube du moment à Denver. Même si Jamal Murray est précieux en l’absence de Nikola Jokic, Peyton Watson n’en finit plus d’impressionner au sein d’une équipe des Nuggets qui n’a pas coulé, malgré les blessures…

Au contraire même, la troupe de David Adelman reste sur quatre victoires en cinq matchs, pour revenir à hauteur des Spurs à la deuxième place de la conférence Ouest. Et tout juste élu « Joueur de la semaine », Peyton Watson a cette fois été « clutch » pour offrir un nouveau succès à la troupe du Colorado sur le parquet des Pelicans !

C’est en effet lui qui a réussi le tir qui a fait basculer les Nuggets en tête dans la dernière minute. Pourtant, Denver a couru après le score une bonne partie du match, et a dû renverser le match dans le dernier quart-temps.

« Pour ceux qui n’ont pas vu les derniers playoffs, AG (Aaron Gordon) est l’un des joueurs les plus clutch avec lesquels j’ai eu le plaisir de jouer, et Jamal est l’un des joueurs les plus clutch avec lesquels j’ai eu la chance de jouer » explique Peyton Watson au Denver Post. « Nous avons des gars qui n’ont peur de rien et qui sont prêts à attaquer les adversaires, peu importe les joueurs qui sont présents à leurs côtés sur le terrain. »

Virevoltant depuis trois semaines

Et lorsque les Pelicans ont pris à deux Jamal Murray dans la dernière minute, ce dernier n’a pas hésité à servir Peyton Watson qui, après avoir tourné sur lui-même, a pu s’élever à mi-distance.

Toujours bouillant, l’ailier finit avec 31 points à 11/16 au tir, ayant passé la soirée à donner le tournis à ses adversaires par ses « spin move » tout en les écœurant par son envergure de l’autre côté du terrain !

De quoi préparer au mieux le back-to-back à Dallas, là où il avait raté le 3-pts de la gagne il y a trois semaines.

« Honnêtement, j’y ai beaucoup moins pensé que ce que les gens imaginent » assure-t-il. « C’était juste une occasion. J’ai raté le tir pour gagner le match. Puis c’est passé. Sur le moment, j’étais déçu d’avoir laissé tomber mon équipe et de ne pas lui avoir offert la victoire. Mais j’ai été important dans d’autres victoires également. »

En particulier ces derniers temps, puisqu’il tourne à 21 points à 42% de loin depuis ce tir raté à Dallas…

Peyton Watson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 23 8:05 49.2 42.9 55.0 0.3 1.3 1.6 0.5 0.6 0.1 0.3 0.5 3.3 2023-24 DEN 80 18:36 46.5 29.6 67.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 6.7 2024-25 DEN 68 24:21 47.7 35.3 69.3 0.7 2.7 3.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 8.1 2025-26 DEN 38 29:21 51.1 40.8 74.2 1.0 4.0 5.0 1.8 2.4 1.0 1.6 1.0 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.