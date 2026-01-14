Face à son joueur préféré, Joan Beringer croque sa chance à pleines dents

Rudy Gobert suspendu pour le match face aux Bucks, Chris Finch a donc responsabilisé un autre Français, Joan Beringer, qui n’avait pourtant eu droit qu’à des miettes de temps de jeu depuis le début de la saison…

Le rookie tricolore, qui n’avait ainsi foulé les parquets NBA que 62 minutes, au total, depuis son arrivée dans la Grande Ligue, a carrément eu droit à 30 minutes à Milwaukee. Pour une belle performance finale, à 13 points à 6/7 au tir, 5 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception. Ainsi qu’un +/- de +30 !

« On peut lui donner plus de minutes, mais ça veut dire qu’il va falloir que les autres intérieurs en sacrifient quelques-unes » répond son coach, alors qu’avec Rudy Gobert, mais également Julius Randle et Naz Reid, les minutes sont chères sous le cercle des Wolves. « Mais s’il continue à jouer comme ça, cela bénéficiera à tout le monde… On va y aller étape par étape. Mais depuis la Draft, on croit en ce gamin, et ce n’est que le début. »

À tout juste 19 ans, Joan Beringer est en effet un projet à long terme, même s’il apprend vite.

« Quand on voit d’où il partait avant d’aller en G-League et où il en est maintenant, on voit qu’il a compris la maîtrise dont il a besoin : comment il doit jouer et comment il doit utiliser son énergie dans ce cadre. »

Face à Giannis Antetokounmpo, son joueur préféré

Affamé, l’élève de Rudy Gobert a ainsi profité de son passage dans la ligue de développement pour travailler, et revenir en sachant bien que c’est en utilisant son énergie qu’il trouverait le chemin des parquets.

« J’ai aimé toutes ses actions à l’envie. Il a prolongé plusieurs possessions. Il a pris quelques rebonds offensifs près du cercle, pour les remettre dans le panier. Des actions d’énergie, des actions d’envie, et il a tout contesté. Les ballons qui traînent. Et près du cercle, tout a été contesté… » conclut ainsi le coach.

De quoi forcément ravir l’intéressé, très souriant dans le vestiaire, surtout qu’il n’a pas brillé face à n’importe qui…

« C’était génial. Surtout face à Giannis, mon joueur préféré. Donc jouer contre lui, c’était une très, très bonne expérience. J’ai vraiment apprécié » confie-t-il, l’expérience en G-League l’ayant aidé à tester de nouvelles choses et de nouveaux gestes qu’il a pu mettre en application face aux Bucks. « C’était super, vraiment super. Mais ce n’est que le début : je dois rester prêt et continuer. Sur les cinq dernières minutes, j’étais vraiment fatigué… »

Joan Beringer Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 MIN 14 4:17 70.0 66.7 0.5 1.0 1.5 0.0 0.6 0.1 0.2 0.4 2.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.