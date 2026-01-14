Encore boudé par les fans, Devin Booker se console sur le terrain

Chaque année, le vote des fans pour le All-Star Game fait grincer des dents. Notamment chez certaines stars, pas suffisamment populaires à leur goût.

C’est le cas de Devin Booker qui, malgré la surprenante 7e place des Suns au classement de l’Ouest, ne pointe qu’en 17e position des joueurs les plus plébiscités par les fans, dans sa conférence. N’ayant, de toute façon, jamais été nommé titulaire pour cet événement (en plus d’être repêché deux fois).

« Je le vois, mais à ce stade, c’était prévisible » a-t-il tenté de relativiser. « C’est le vote des fans. Il y a des équipes de très gros marchés ou des gars qui viennent d’ailleurs et qui ont tout un pays derrière eux. Je comprends en quelque sorte le processus, mais est-ce que je joue mieux que beaucoup de gars [classés devant moi] ? C’est certain, mais le système n’est pas fait comme ça. »

Les entraîneurs à sa rescousse ?

All-Star à quatre reprises par le passé (2020, 2021, 2022 et 2024), Devin Booker est toujours l’un des meilleurs marqueurs de la ligue (25.2 points à 45% au shoot, dont 31% à 3-points), sauf qu’il ne s’était pas montré aussi « peu » productif et adroit depuis sa troisième année en NBA, en 2017/18.

Cela peut s’expliquer par un temps de jeu en baisse (34 minutes) et un nouveau système à assimiler (celui de Jordan Ott, nommé coach de Phoenix pendant l’été), alors que le vote des entraîneurs pourrait, d’ailleurs, venir lui assurer sa place pour le prochain All-Star Weekend.

« Il m’est aussi arrivé de ne pas être retenu par les entraîneurs » a toutefois rappelé le « moteur » des Suns, dixit Grayson Allen, avant de répéter qu’il se focalise plutôt sur autre chose, à 29 ans passés. « On verra bien. On se soucie juste des victoires. On est bien classés actuellement, mais tout le monde voit le classement et sait qu’une mauvaise ou une bonne semaine peut venir tout changer, pour n’importe qui. On prend les matches les uns après les autres et on ne joue que contre des équipes de l’Est jusqu’en février, mais on va aller faire le boulot là-bas. »

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHO 76 27:44 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHO 78 35:29 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHO 54 34:32 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHO 64 35:02 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 PHO 70 35:53 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 PHO 67 33:53 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 PHO 68 34:29 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.6 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHO 53 34:37 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 PHO 68 35:59 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 2024-25 PHO 75 37:16 46.1 33.2 89.4 1.0 3.1 4.1 7.1 2.6 0.9 2.9 0.2 25.6 2025-26 PHO 37 34:03 45.4 30.3 86.1 0.9 3.2 4.1 6.5 2.7 0.9 3.3 0.3 25.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.