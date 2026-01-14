Les bonnes nouvelles s’enchaînent avec une nouvelle sortie prématurée, celle de la MB.05 « Hive », initialement prévue pour la fin de semaine et qui est d’ores et déjà disponible à la vente.

LaMelo Ball et Puma ont profité de ce nouveau coloris pour adresser un clin d’œil à la franchise de Caroline du Nord, où le petit frère de Lonzo Ball évolue depuis 2020. Cette version “Hive” (“ruche”) opte encore pour un modèle dépareillé, reprenant historiquement les couleurs de la formation de Charlotte.

On retrouve une tige en bleu turquoise avec des finitions en violet pour la chaussure droite et inversement pour la gauche. Une touche de gris argenté figure également sur le contour du “1” présent sur la languette ainsi que pour faire ressortir le logo sur le talon.

La MB.05 “Hive” est à retrouver sur Basket4ballers au prix de 125 euros.