Les bonnes nouvelles s’enchaînent avec une nouvelle sortie prématurée, celle de la MB.05 « Hive », initialement prévue pour la fin de semaine et qui est d’ores et déjà disponible à la vente.
LaMelo Ball et Puma ont profité de ce nouveau coloris pour adresser un clin d’œil à la franchise de Caroline du Nord, où le petit frère de Lonzo Ball évolue depuis 2020. Cette version “Hive” (“ruche”) opte encore pour un modèle dépareillé, reprenant historiquement les couleurs de la formation de Charlotte.
On retrouve une tige en bleu turquoise avec des finitions en violet pour la chaussure droite et inversement pour la gauche. Une touche de gris argenté figure également sur le contour du “1” présent sur la languette ainsi que pour faire ressortir le logo sur le talon.
La MB.05 “Hive” est à retrouver sur Basket4ballers au prix de 125 euros.
Notre verdict de la MB.05
Pari réussi pour la MB.05 qui continue d’en mettre plein les yeux par son style et ses coloris uniques. La ligne signature de LaMelo Ball a trouvé sa structure au niveau technique qui offre de bonnes garanties en termes de confort et de traction, avec un petit plus apporté cette année au maintien du pied.
Puma et le meneur des Hornets ont en effet misé sur un design toujours plus saisissant, dans le plus pur style de la collection, pour permettre à cette cinquième version de se démarquer. Les fameux « scratchs ailés » pour recouvrir les lacets forment la touche spéciale MB.05, au même titre que le motif de crâne moulé sous le talon, et bon nombre d’autres nouveaux détails.
Pour le reste, on peut compter sur l’expertise de Puma et l’imagination du meneur des Hornets pour faire vivre cette cinquième chaussure signature, avec des coloris toujours plus originaux.