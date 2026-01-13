Zeke Nnaji, un précieux relais en l’absence de Nikola Jokic

En l’absence de Nikola Jokic, mais également de Jonas Valanciunas, on s’est demandé comment le secteur intérieur des Nuggets allait pouvoir tenir. Si David Adelman a inséré dans son cinq le jeune DaRon Holmes II, Zeke Nnaji a été celui qui apporte le plus de réponses actuellement.

« Zeke Nnaji. Voilà ce qui s’est passé. Il a été incroyable en défense », livrait Jamal Murray après la récente victoire des Nuggets à Boston, qui venait clore un « road trip » mieux terminé qu’imaginé. Ce soir-là, l’intérieur n’avait pas brillé pour son adresse (3/9 aux tirs), mais tout de même apporté 12 points.

Surtout, deux jours plus tôt à Philadelphie, il avait égalé son record en carrière avec 21 points (7/11 aux tirs dont 4/5 de loin) et 8 rebonds. « Je ne me souvenais pas l’avoir vu bouger aussi bien. […] Il a défendu sur tout le monde dans ce match, parce qu’on ‘switchait’. C’est tout simplement cool de le voir rencontrer du succès. Il ne faisait clairement plus partie de la rotation ces derniers temps », remarquait David Adelman.

Au lendemain même de la sortie sur blessure de Nikola Jokic à Miami, Zeke Nnaji n’avait pas été mobilisé à Toronto. Avant cela, il avait alterné entre « DNP » et petits temps de jeu. Mais depuis six matchs, il carbure : près de 13 points de moyenne et 5 rebonds (56% aux tirs dont 44% de loin). Sans doute sa meilleure séquence en carrière.

À l’aise sur les deux postes

« Honnêtement, on avait besoin qu’il en fasse beaucoup. Prendre des rebonds, ‘switcher’, faire les écrans-retard, courir, poser des écrans solides, couper fort vers le cercle. Le rebond offensif aussi. En fait, il était dans absolument toutes les actions, en attaque comme en défense. J’ai eu le sentiment qu’il a été la clé de notre victoire aujourd’hui », disait encore Jamal Murray ce jour-là.

« J’ai le sentiment que mon rythme et ma fluidité au sein de l’équipe sont supers. Que je joue au poste quatre ou au poste cinq, c’est comme si… on jouait simplement ensemble », lâchait le joueur de 25 ans qui, avec les retours progressifs des blessés devrait logiquement perdre en responsabilités.

« Tout le monde a joué comme s’ils faisaient partie de la rotation et qu’ils étaient titulaires depuis le début de l’année. Il y avait une réelle confiance dans leur jeu. Je préfère que des gars échouent en se donnant à fond et en jouant avec une confiance absolue, plutôt qu’ils essaient simplement de ne pas faire d’erreurs. Et je pense que c’est le plus important pour Zeke : être lui-même », réclamait son coach.

Zeke Nnaji Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DEN 42 9:27 48.1 40.7 80.0 0.3 1.2 1.5 0.2 0.7 0.2 0.2 0.1 3.2 2021-22 DEN 41 17:01 51.6 46.3 63.1 1.4 2.2 3.6 0.4 1.9 0.4 0.6 0.3 6.6 2022-23 DEN 53 13:44 56.1 26.2 64.5 1.2 1.4 2.6 0.3 2.0 0.3 0.6 0.4 5.2 2023-24 DEN 58 9:56 46.3 26.1 67.7 1.1 1.1 2.2 0.6 1.4 0.3 0.5 0.7 3.2 2024-25 DEN 57 10:40 49.6 32.7 61.4 0.6 1.0 1.6 0.4 1.1 0.4 0.2 0.7 3.2 2025-26 DEN 26 11:53 54.2 34.5 80.6 0.5 1.7 2.2 0.4 1.2 0.5 0.5 0.5 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.