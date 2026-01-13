Moussa Diabaté toujours motivé par ses duels face aux Clippers

Moussa Diabaté a été sélectionné par les Clippers, avec le 43e choix de la Draft 2022. Si le Français a passé deux saisons à Los Angeles, il n’a jamais vraiment intégré la rotation de Tyronn Lue. Le Parisien n’a compté que 33 apparitions sous le maillot des Clippers avant de quitter la Californie pour signer à Charlotte à l’été 2024.

Depuis qu’il a quitté Los Angeles, Moussa Diabaté a affronté quatre fois son ancienne équipe, et il a brillé avec 13 points, 15 rebonds, 4 passes et 4 contres lors de leurs dernières retrouvailles.

« C’est toujours amusant de jouer au basket », assure simplement le Français, interrogé sur la façon dont il gère les duels face aux Clippers. « Je traite chaque match de la même manière en donnant tout ce que j’ai. Mais jouer contre l’équipe qui vous a drafté, cela vous donne un petit boost et c’est encore plus amusant. »

Porté par ce boost d’énergie, Moussa Diabaté démarre ainsi la rencontre pied au plancher, d’abord avec un contre sur John Collins. Dans la foulée, il se montre également en attaque. Le pivot prend le rebond sur un de ses tirs manqués pour remettre la balle dans le cercle et il enchaîne avec une nouvelle prise offensive après une tentative infructueuse de LaMelo Ball. S’il se rate, il capte encore son propre rebond pour inscrire deux points de plus.

Vainqueur du duel des rebonds

En seulement quatre minutes de jeu, Moussa Diabaté compte déjà six points et trois rebonds offensifs.

« Il est le même que lorsqu’il était ici », constate Tyronn Lue. « Il apporte de l’énergie et des rebonds offensifs. C’est un petit pivot donc il peut aussi défendre sur le périmètre et changer sur tous les postes. »

Alors que les Clippers avaient dans leur raquette Ivica Zubac (2m13) et Brook Lopez (2m16), c’est ainsi Moussa Diabaté (2m08) qui a dominé la lutte aux rebonds alors qu’il est plus petit que les deux intérieurs de Los Angeles d’au moins cinq centimètres ! Avec ses 15 rebonds, il en a pris autant que le duo des Clippers.

Cependant, ce fut insuffisant pour empêcher la défaite de Charlotte (109-117) malgré un ultime rebond offensif, qui a offert un tir de LaMelo Ball pour ramener les Hornets à sept points à une minute de la fin de la partie.

Moussa Diabaté Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAC 22 8:52 51.1 50.0 62.5 1.4 0.9 2.3 0.2 0.7 0.3 0.4 0.4 2.7 2023-24 LAC 11 5:49 52.6 64.3 1.4 0.8 2.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 2.6 2024-25 CHA 71 17:29 59.6 0.0 59.5 2.6 3.5 6.2 0.8 1.5 0.6 0.9 0.6 5.7 2025-26 CHA 36 23:58 62.1 67.0 3.7 4.6 8.3 1.4 2.5 0.8 0.8 0.9 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.