Malik Monk, symbole de la folle adresse extérieure des Kings

« C’est un sacré pourcentage, ça. La vache ! », ne semble pas en revenir Malik Monk en voyant la feuille de statistiques finale. Face aux Lakers, les Kings, pourtant l’équipe la moins prolifique de la ligue dans ce domaine, ont signé un impressionnant 17/26 de loin, soit 65% de réussite. Et l’arrière remplaçant a été le principal artificier en la matière.

« Les tirs rentraient. C’est vraiment tout ce qu’il y a à dire. La réussite était là. Je n’ai pas lâché. Je ne vais pas vous mentir. Même si je rate 10 tirs, le cercle me paraît toujours aussi grand. Il est toujours immense pour moi. Je m’en fiche d’être à 0 sur 20 ou à 20 sur 20. Pour moi, le cercle est toujours grand ouvert », développe l’arrière, qui adorerait jouer « 48 minutes » chaque soir.

Preuve que son niveau de confiance est resté intact. Même s’il a dû passer ces derniers temps par une phase où son coach a préféré se passer de lui. Cette séquence semble révolue, car après sa sortie de 15 points la veille face aux Rockets, il a enchaîné avec sa plus grosse production au « scoring » de l’année : 26 points (9/15 aux tirs dont 7/9 de loin), avec 8 passes.

« C’est notre niveau d’exigence. Il est talentueux comme personne. Son intensité défensive, sa lecture des systèmes, sa communication avec ses coéquipiers… Tout chez lui a été de premier ordre. Il mérite tout ce qui lui arrive. Il a été notre joueur du match, mais au-delà de ses 26 points – comme je lui ai dit – c’était fantastique, ce sont surtout ses 8 passes que j’ai trouvées vraiment impressionnantes », encense son coach.

Même Maxime Raynaud participe à la fête

Malik Monk n’a donc pas été le seul à trouver la mire dans cette partie. Russell Westbrook a signé un 4/8, Zach LaVine 3/4 et même les intérieurs, Maxime Raynaud et Precious Achiuwa, ont contribué derrière l’arc.

« C’est simplement parce qu’on a mieux fait circuler le ballon, nous l’avons davantage partagé, nous avons mis un peu plus de mouvement et de rythme dans nos actions, et cela a tout simplement ouvert des brèches pour tout le reste », analyse Malik Monk.

Discours similaire pour son coach, qui met en avant le nombre de fois où les Kings sont allés dans la raquette pour fixer, attirer les prises à deux, pour mieux ressortir les ballons.

« Debo (DeRozan) est le joueur que les adversaires doivent surveiller, et il a cette capacité à ressortir la balle. Et cette passe supplémentaire à l’opposé, parfois on la réussit, parfois on la manque, mais ce sont ces détails qui vous permettent d’obtenir non seulement des tirs, mais de bons tirs. Et plus le tir est ouvert, plus vous avez de chances d’afficher un bon pourcentage. Et j’ai trouvé que la qualité de nos tirs a été très élevée ce soir », termine Doug Christie.