James Harden dépasse Shaquille O’Neal et devient le 9e marqueur de l’histoire

James Harden grimpe encore dans la hiérarchie des meilleurs scoreurs de l’histoire. Lundi soir, le meneur des Clippers a inscrit 32 points contre les Hornets, et a ainsi dépassé Shaquille O’Neal comme neuvième marqueur le plus prolifique de l’histoire de la NBA. Sur un tir à 3-points en début de troisième quart-temps, il a passé la barre des 28 596 points inscrits par le Shaq, autre ancienne gloire de Los Angeles.

« C’est quelqu’un que j’ai littéralement regardé en grandissant » a réagi James Harden juste après la rencontre. « Je suis de L.A., lui et Kobe, les voir remporter plusieurs titres… L’intérieur le plus dominant de l’histoire de ce sport. C’est un véritable honneur. C’est un témoignage de tout le travail que j’ai pu faire.»

« The Beard » n’avait besoin que de 15 points pour s’emparer seul de cette neuvième place « all-time ». Parti sur de très grosses bases avec 11 points dans le premier quart-temps, James Harden a ensuite calé dans le deuxième acte, à 1/7 au tir. Il ne lui a finalement fallu que trois minutes en deuxième période pour passer devant « Shaq ».

JAMES HARDEN PASSES SHAQ FOR NINTH ON THE ALL-TIME SCORING LIST pic.twitter.com/Y0vwgaLpT0 — NBA (@NBA) January 13, 2026

« Cela en dit beaucoup sur James, et sur qui il est en tant que joueur » l’a félicité son entraîneur Tyronn Lue, ancien coéquipier du pivot chez les Lakers. « C’est le signe de son travail, de sa durabilité chaque soir. Quand vous dépassez des légendes comme Shaq, vous avez vraiment accompli quelque chose. Vous avez de quoi être fier. »

James Harden pourrait désormais avoir dans le viseur Wilt Chamberlain, que Kevin Durant a dépassé quelques jours plus tôt. Avec 25.8 points de moyenne cette saison, le joueur de 36 ans devra toutefois encore durer à ce niveau puisqu’il pointe à 2 805 unités de « The Stilt », et qu’il lui faudra une grosse centaine de matchs à ce rythme pour dépasser le recordman de points sur un match.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 22:52 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 26:42 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31:23 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38:16 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38:02 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 36:48 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38:07 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 37:13 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 HOU 72 35:26 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 36:45 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 36:31 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 HOU 8 36:15 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2020-21 BKN 36 36:38 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2021-22 BKN 44 36:59 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 PHI 21 37:43 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHI 58 36:49 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34:18 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 79 35:18 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8 2025-26 LAC 35 35:29 43.0 36.3 89.3 0.6 4.2 4.8 7.9 1.9 1.3 3.7 0.3 25.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.