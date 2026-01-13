Cooper Flagg, déjà le shérif de Dallas

Privés de nombreux titulaires, dont le duo Kyrie Irving – Anthony Davis toujours à l’infirmerie, les Mavericks recevaient des Nets très attentifs au « rookie star ». Sans surprise, Cooper Flagg a eu le ballon en main une grande partie de la soirée, et Brooklyn a tenté de le contenir à coups de prises à deux. Sans grand effet.

L’ancien de Duke a ainsi fini la soirée avec cinq passes décisives sans le moindre ballon perdu.

« Ça m’a simplifié la vie pour donner rapidement le ballon et créer des situations de quatre-contre-trois à mes coéquipiers », explique Cooper Flagg sur sa gestion des prises à deux. « S’ils font des prises à deux, c’est ce qu’il faut faire. Vous devez trouver celui qui est ouvert pour avoir l’avantage. Je suis vraiment heureux de donner le ballon pour pouvoir laisser les autres exploiter cet avantage. »

Pour autant, la soirée du rookie n’a pas vraiment été un long fleuve tranquille. Dans le troisième quart-temps, il se tord la cheville et quitte brièvement le parquet. Petit passage au vestiaire, puis retour sur le terrain.

Et il pèse en fin de match, malgré la douleur. À l’approche du « money time », l’ailier de 19 ans intercepte une passe de Michael Porter Jr, avant d’être trouvé par Max Christie pour un dunk en contre-attaque. Sur la possession suivante, il se rate mais ne baisse pas la tête : il enchaîne immédiatement avec un tir primé de très loin pour redonner de l’air aux siens et faire basculer la rencontre. Dallas prend dix points d’avance et file vers la victoire.

Rester soi-même

Au final, Cooper Flagg termine avec 27 points, à 10/17 au tir. Une prestation solide, et surtout une réponse après son match précédent, beaucoup plus compliqué, lors de la défaite face aux Bulls (11 points, 4/13).

« Cooper Flagg n’a jamais peur », insiste Jason Kidd. « Pour un jeune joueur, se tordre la cheville, revenir et jouer à ce niveau, ça montre sa dureté. Il a bien tiré, il a bien joué. J’ai aimé sa réponse, parce que le dernier match n’était pas à la hauteur de ce qu’il peut faire. Ça montre à quelle vitesse il corrige. Sa capacité à avoir le ballon, subir les prises à deux et malgré tout prendre les bonnes décisions prouve qu’il sait être patient. »

Au-delà des tirs et des décisions dans le jeu, Jason Kidd souligne aussi l’impact de son rookie dans le vestiaire. Un costume que l’ancien de Duke ne cherche pas à enfiler artificiellement.

« Leader ou pas, je vais rester moi-même et fidèle à mes valeurs. Si ça peut aider l’équipe, tant mieux. Je suis quelqu’un qui s’exprime, et je laisse ce côté de moi ressortir. On a un bon groupe, avec de bonnes personnalités, donc c’est facile d’être moi-même » conclut-il alors que Dallas (15-25) reste à portée du play-in.

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 39 34:34 48.0 29.3 81.8 1.2 5.2 6.4 4.3 2.3 1.3 2.2 0.8 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.