Nouvelle grosse panne à 3-points pour les Lakers

Lorsque Jaxson Hayes a ressorti le ballon vers Marcus Smart, celui-ci était parfaitement seul derrière l’arc. Son tir a pourtant roulé sur le cercle. Quelques secondes plus tard, le même Marcus Smart, après avoir manqué un « reverse layup », a de nouveau bénéficié d’une offrande de la part de son intérieur.

Et, une nouvelle fois, le meneur de jeu, qui tourne à 30% de réussite à 3-points cette saison, a raté la cible. Trop court. Une minute plus tard, toujours dans le quatrième quart-temps de ce déplacement à Sacramento, c’était au tour de Luka Doncic de rater derrière l’arc, après un « stepback ».

Ces multiples ratés disent beaucoup de la soirée passée par les Californiens chez leurs voisins des Kings. « C’est simple, on n’arrive pas à mettre un panier », résume JJ Redick en voyant le 8/36 final de sa formation. LeBron James, Jake LaRavia et Marcus Smart ont ainsi cumulé 13 ratés de loin, Luka Doncic ayant aussi souffert (2/9).

« Tout d’abord, ils sont au même niveau que nous parmi les pires équipes de la ligue au tir », rappelle le coach des Lakers, dont la formation est désormais la plus maladroite du championnat, à égalité avec les Raptors, avec 33.8% de réussite de loin. Là où les Kings sont surtout la formation la moins prolifique.

50 passes décisives potentielles

Sauf que cette nuit, les locaux ont pris feu de loin avec cet impressionnant 17/26 derrière la ligne à 7m25. « Ils sont à égalité avec Houston pour le plus haut pourcentage de réussite au tir de n’importe quelle équipe sur toute la saison. C’est typique. Avant ce soir, nous étions 28e au pourcentage à 3-points autorisé à l’adversaire. Nous serons 29e ou 30e après ce soir », regrette encore le technicien des Lakers…

Celui-ci note que son équipe a eu « 50 passes décisives potentielles », mais seulement 21 à l’arrivée, du fait de cette maladresse. « Selon le score attendu (expected score), on gagnait de 24 points. C’est le thème récurrent. Depuis le début. J’imagine qu’on doit juste continuer à shooter », souffle encore JJ Redick.

De son côté, LeBron James estime que les Lakers et lui ont suivi leur plan de jeu. « Ce soir, c’était l’un de ces soirs où on n’a pas rentré nos tirs », relativise-t-il. Ce genre de soirée se multiplie : les Lakers n’ont atteint la barre des 35% de réussite – leur moyenne en cas de victoire – qu’à cinq reprises sur leurs 13 dernières sorties.

Avec une défense toujours friable, la maladresse à 3-points des Lakers génère une formule compliquée à compenser.