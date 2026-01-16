Al Horford et le Thunder n’oublient pas leur brève association

On a parfois tendance à l’oublier, mais en plus de ses passages à Atlanta, Boston, Philadelphie et Golden State, Al Horford a aussi porté les couleurs du Thunder. C’était en 2020/21, la saison post-Covid, et cela n’avait duré que six mois. Le temps d’y disputer 28 petits matches.

Pour autant, malgré ce court passage, le Dominicain a marqué certains joueurs (Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Kenrich Williams) qui l’avaient côtoyé à Oklahoma City, mais surtout son entraîneur de l’époque, Mark Daigneault.

« C’est un grand monsieur » l’a-t-il encensé, dans les colonnes de The Oklahoman. « Nous avions plein de jeunes joueurs, c’était pendant le Covid, donc la saison avait commencé en décembre… On avait fait tous ces transferts avant la reprise et c’était un environnement très agité à bien des égards, donc une personne cynique aurait pu trouver beaucoup de raisons de se plaindre. Sauf que lui ne l’a jamais fait. Jamais. »

En pleine remise en question, il repart de l’avant

Homme et coéquipier « respecté » de tous, dixit Mark Daigneault, Al Horford s’était carrément demandé « si c’était la fin » de son aventure en NBA, quand il est arrivé à OKC. Au sortir d’une expérience ratée à Philadelphie, en 2019/20.

Mais cette brève étape par l’Oklahoma a été primordiale pour son avenir : « C’était un moment charnière de ma carrière » a-t-il justement reconnu. « Je pense que le simple fait d’être là-bas, d’apprendre et de réussir à comprendre quelle direction la NBA allait prendre, c’était essentiel. »

Vétéran du vestiaire du Thunder, avec puis sans George Hill, Al Horford s’était permis d’aider les jeunes à grandir, sur le terrain mais également en dehors. En leur apprenant, notamment, l’importance de développer de vraies relations humaines et non de simples relations professionnelles.

« C’est important de comprendre que ça va bien au-delà du terrain » a-t-il ainsi expliqué. « Nous avons tous une autre facette, des familles et des centres d’intérêt en dehors du basket. Mais, plus vous comprenez votre coéquipier, plus vous pourrez être performants tous ensemble. C’est quelque chose qu’ils ont très bien su assimiler. Pour moi, c’était en quelque sorte une manière de rapprocher l’équipe. »

Le joli geste de Sam Presti

Aujourd’hui, le groupe d’OKC fait partie des plus soudés de toute la ligue, leur camaraderie rappelant parfois celle d’une équipe universitaire, et Al Horford n’y est visiblement pas étranger.

Individuellement, il en a aussi profité pour retrouver le plaisir de jouer, avec des responsabilités accrues (14.2 points, 6.7 rebonds, 3.4 passes), jusqu’à sa mise au repos forcée, pour favoriser le développement des plus jeunes. Ce qu’il a accepté sans broncher.

« Mon but, c’était de saisir cette opportunité de jouer et de bien faire, tout en aidant du mieux possible » a-t-il glissé. « Ce fut une période très courte, mais j’ai été très heureux de pouvoir passer du temps avec Lu [Dort], Shai [Gilgeous-Alexander], Kenrich [Williams] et les autres. Je garde toujours un souvenir affectueux de mon passage là-bas. »

Finalement, comme pour le récompenser de sa patience et de son professionnalisme, Al Horford sera envoyé à Boston par Sam Presti, en juin 2021. Un geste que n’oubliera jamais l’intérieur aux cinq sélections All-Star.

« Je lui en suis très reconnaissant, car il avait probablement d’autres options » a lancé celui qui deviendrait champion en 2024, un an avant… le Thunder. « J’ai beaucoup apprécié qu’il respecte l’avis du joueur. Au final, c’est un business et il faut faire ce qu’il y a de mieux pour l’équipe, mais j’ai le sentiment que là-bas, c’est un cadre plus familial. C’est comme ça que ma famille et moi l’avons ressenti. »

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31:21 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 33:28 52.5 0.0 72.7 2.2 7.1 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ATL 81 35:07 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ATL 77 35:07 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.5 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 31:38 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37:15 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33:02 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ATL 76 30:30 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ATL 82 32:05 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32:15 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 BOS 72 31:38 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29:01 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHI 67 30:13 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 27:56 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29:03 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 30:30 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 65 26:46 51.1 41.9 86.7 1.3 5.1 6.4 2.6 1.4 0.6 0.7 1.0 8.6 2024-25 BOS 60 27:38 42.3 36.3 89.5 1.3 4.8 6.2 2.1 1.4 0.6 0.8 0.9 9.0 2025-26 GS 22 19:14 38.2 34.7 100.0 1.0 3.8 4.8 1.9 1.1 0.8 1.0 1.0 6.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.