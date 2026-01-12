Michael Porter Jr. au repos ? La faute au « calendrier », assure Jordi Fernandez

Pas annoncé parmi la liste des blessés des Nets, Michael Porter Jr. n’était pourtant en tenue dimanche à Memphis. L’ailier a été laissé au repos par son entraîneur Jordi Fernandez dans la défaite au finish de Brooklyn. Cette absence imprévue n’a pas manqué de soulever quelques interrogations, alors que « MPJ » signe une belle saison et voit son nom revenir fréquemment dans les rumeurs de transferts.

« Vous connaissez le calendrier NBA, donc il a été mis au repos » a dû se justifier Jordi Fernandez, dans des propos rapportés par le New York Post. Le technicien espagnol a mis en avant la densité des prochaines semaines de son équipe comme motif à sa décision.

« Nous ne jouons pas seulement 17 matchs en un mois, mais quatre rencontres par semaine pendant cinq semaines consécutives. Donc quand vous regardez ce mois, c’est dingue. Nous devons préparer nos corps et nos esprits pour jouer extrêmement dur, et c’est là que vous devez avoir différentes compositions. »

Un trade plutôt en fin de saison qu’à la « deadline » ?

Michael Porter Jr reste un joueur à risque, habitué aux séjours à l’infirmerie durant ses premières saisons à Denver. Mais il est aussi un des dossiers qui pourrait animer les rumeurs d’ici à la « trade deadline », alors que les Nets ont pour habitude ces dernières saisons d’utiliser leurs meilleurs joueurs pour en tirer une compensation maximum afin de se reconstruire. John Hollinger, journaliste pour The Athletic, assurait ainsi samedi qu’un échange autour de l’ancien joueur des Nuggets était « une garantie ».

L’insider Marc Stein a pour sa part tempéré ces bruits de couloir, expliquant que Brooklyn souhaiterait plutôt surfer sur la saison de son leader pour tester sa cote lors de la prochaine intersaison. Les Bucks et les Warriors auraient un œil sur « MPJ » selon The Athletic, qui cite aussi les Bulls et les Pistons comme potentielles destinations.

Mais cette soirée de repos offerte à Michael Porter Jr n’aurait pas pour but, tout du moins officiellement, de préserver le joueur en vue d’un possible mouvement. « C’est important que tout le monde reste frais » a insisté Jordi Fernandez. « Traverser une saison NBA et nous devons le faire comme nous le faisons actuellement. »

À la place de son meilleur marqueur, le technicien a inclus le rookie Danny Wolf dans le cinq de départ, pour son premier double-double en carrière (11 points, 10 rebonds). Pour ce qui est du pouvoir d’attraction habituel de Michael Porter Jr au large, Noah Clowney a pris le relais avec pas moins de 15 tentatives à 3-points, mais sans grande réussite (4/15). Et Brooklyn s’est incliné en manquant son « money time ». A défaut d’un transfert, cette absence reste une bonne opération en vue d’un éventuel « tanking »…

Michael Porter Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16:25 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31:21 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0 2021-22 DEN 9 29:27 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29:00 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 31:40 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 2024-25 DEN 77 33:41 50.4 39.5 76.8 1.8 5.2 7.0 2.1 2.0 0.6 1.4 0.5 18.2 2025-26 BKN 29 33:08 49.0 39.7 83.3 1.3 6.2 7.4 3.4 2.1 1.1 2.4 0.2 25.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.