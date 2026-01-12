Matchs
Les Rockets entre soucis d’adresse… et de réservation

Plombés par une attaque sclérosée dans le quatrième quart-temps, et des soucis d’hôtel, les Rockets viennent de perdre un troisième match de suite. Et sortir du Top 6 de l’Ouest.

Kevin Durant et les RocketsIl y a quelques jours, Kevin Durant savourait sa revanche sur les Suns, se montrant très heureux d’avoir fait chuter son ancienne équipe. Sauf que depuis, Phoenix a gagné trois matchs, Houston s’est de son côté incliné trois fois… et les fans de l’Arizona ont bien noté que leur équipe (24-15) est passée devant celle du Texas (22-14) !

Après la rencontre, Ime Udoka avait son discours habituel, expliquant que son équipe avait perdu face aux Kings car ces derniers avaient été « l’équipe la plus physique et la plus dure ».

Autre problème, le manque d’adresse de Houston dans le quatrième quart-temps. Sur les cinq derniers matchs, Kevin Durant et sa troupe ont ainsi été l’équipe y ayant pris le plus de tirs à 3-points de toute la ligue (59), sauf qu’ils n’en ont mis que 10. Soit un tout petit 17% de réussite de loin…

Lors du match précédent, face aux Blazers, les Rockets ont ainsi signé un affreux 1/17 derrière la ligne à 7m25, dont 0/7 pour Jabari Smith Jr, dans l’ultime quart-temps. Ils en ont moins abusé face aux Kings, mais la réussite n’était toujours pas là (1/6) et l’attaque texane n’arrive pas à faire d’étincelles dès que la défense adverse est en place.

Pas d’hôtel à Sacramento ?

« Ça ressemble à un manque de confiance », a répondu Ime Udoka sur le sujet. « On a des tirs ouverts, mais ça va plus loin que ça. C’est l’effort, l’énergie, tout ça. Quoi qu’il en soit, qu’on marque ou qu’on rate, les défaites du genre vont arriver. Si on ne joue pas avec la même dureté et la même énergie que l’adversaire, la défaite est inévitable. »

Ça ressemble surtout à une attaque qui donne le ballon à Kevin Durant en attendant qu’il fasse la différence. Le retour d’Alperen Sengun devrait aider, même si le Turc a retrouvé ses coéquipiers dans des conditions étranges.

D’après les informations de Marc Spears, les Rockets n’ont ainsi pas trouvé d’hôtel à Sacramento après leur match à Portland. Ils sont donc restés à San Francisco avant de faire la route jusqu’au Golden 1 Center, dans la journée. Un trajet de 150 kilomètres, soit environ deux heures de route, qui n’a pas arrangé leurs affaires.

Une information étonnante car les dates des matchs sont connues depuis longtemps, et même s’il y avait pas mal d’évènements prévus ce week-end à Sacramento, l’hôtel Kimpton Sawyer est en face du Golden 1 Center…

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Kevin Durant 33 36:15 52.1 40.3 89.4 0.4 4.9 5.3 4.4 3.1 0.7 1.0 2.2 26.2
Alperen Sengun 28 34:19 51.2 31.7 73.4 2.9 6.0 9.0 6.5 3.3 1.5 1.0 3.3 21.8
Amen Thompson 35 36:45 51.3 19.2 79.7 2.8 4.8 7.6 5.2 2.5 1.3 0.6 2.5 18.3
Jabari Smith Jr. 34 34:41 43.6 34.9 77.9 1.5 5.4 6.9 1.9 1.3 0.8 0.8 2.9 15.2
Reed Sheppard 35 25:50 44.5 40.3 76.7 0.4 2.4 2.8 3.3 1.3 1.5 0.6 2.1 13.3
Tari Eason 21 23:43 47.7 46.9 64.0 1.9 4.0 6.0 1.6 1.6 1.1 0.6 2.0 12.0
Aaron Holiday 28 13:51 41.3 39.8 86.2 0.1 0.7 0.9 0.9 0.8 0.4 0.1 1.4 6.3
Steven Adams 28 22:43 50.4 0 58.9 4.5 4.1 8.6 1.6 1.1 0.7 0.6 1.8 6.0
Josh Okogie 35 19:38 44.1 39.5 70.7 1.2 1.7 2.8 1.0 0.8 1.0 0.2 1.6 5.9
Clint Capela 32 11:32 53.1 0 50.0 2.5 2.0 4.6 0.5 0.5 0.5 0.7 0.8 3.6
Jae'sean Tate 21 7:54 52.1 40.0 100.0 0.7 0.8 1.5 0.6 0.2 0.2 0.1 1.2 2.8
Dorian Finney-smith 8 15:23 25.0 29.2 0 1.3 1.6 2.9 0.6 0.8 0.3 0.1 1.6 2.6
Jeff Green 14 4:30 47.8 43.8 0 0.1 0.4 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.4 2.1
Jd Davison 16 5:38 45.0 40.0 50.0 0.1 0.3 0.4 0.9 0.3 0.3 0.1 0.4 1.6
Isaiah Crawford 2 2:30 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Par Dimitri Kucharczyk
