En mode diesel, Shai Gilgeous-Alexander n’a pas tremblé

Après avoir manqué la rencontre face à Memphis, Shai Gilgeous-Alexander était de retour sur les parquets. Mais il a mis plusieurs minutes à entrer pleinement dans la rencontre. Bien ciblé par la défense de Miami, qui conteste ses tentatives, le MVP 2025 manque ses cinq premiers tirs.

Il termine le premier quart-temps avec 3 points à 1/6 au shoot. Ce qui n’est clairement pas banal pour le deuxième meilleur marqueur de la ligue cette saison. Comment a-t-il vécu ce moment un peu pénible ?

« Quand je suis sur le terrain, je suis tellement dans le moment que je ne pense pas à mes réussites et mes ratés », réagit le Canadien. « C’est comme ça que je sens les choses sur le parquet. Ce que j’ai à l’esprit, c’est le rythme du match, ce qu’on fait en attaque. »

Le leader du Thunder a bien fait de ne pas paniquer puisqu’il va enchaîner ensuite cinq réussites de suite. Entre le deuxième et le troisième quart-temps, il monte en puissance et marque 24 points au total, à 9/13 au shoot. Dans le même temps, Oklahoma City renverse Miami.

Plus très loin du record de Wilt Chamberlain

En plus de finir cette victoire avec 29 points à 10/19 au shoot, soit une performance très satisfaisante quand on voit à quoi ressemblait son premier quart-temps, « SGA » va délivrer 8 passes décisives. La défense des Floridiens a parfois décidé d’envoyer plusieurs joueurs sur lui, ce qui a libéré des espaces pour les autres, notamment à 3-pts.

« Il a la balle toute la rencontre, comme beaucoup des meilleurs joueurs, et ça vient avec une grosse responsabilité pour le collectif, pour sa façon de jouer, pour le rythme de ses coéquipiers », analyse Mark Daigneault. « Sa compréhension de cela a énormément progressé avec le temps. Outre avec ses tirs, il a été très bon dans cette rencontre. Il a fait un très solide match. »

De quoi continuer sa série de matchs consécutifs à plus de 20 points, qui atteint désormais 110 rencontres. Il n’est donc plus très loin du record absolu de Wilt Chamberlain, et ses 126 matchs.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 37 33:19 54.8 39.8 89.1 0.4 4.0 4.5 6.4 2.0 1.4 1.9 0.7 31.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.