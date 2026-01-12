Les Bucks s’entêtent à ne pas retenir leurs leçons

« J’ai eu le sentiment que, par moments, on n’a pas fait notre travail. » Une fois de plus, Giannis Antetokounmpo soupire. Malgré ses 14 points dans le dernier quart-temps, les Bucks n’ont pas réussi à dominer l’équipe C des Nuggets.

“Murray ne jouait pas, Braun ne jouait pas, Jokic ne jouait pas, Valanciunas ne jouait pas… Et pourtant, on n’est pas venus ici pour faire ce qu’il fallait” poursuit-il. “On doit être meilleurs, et j’espère surtout qu’on a conscience qu’on a un calendrier très difficile, qu’on affronte de très bonnes équipes, et que chaque victoire, chaque match serré qu’on peut conclure et emporter, ça compte.”

Mais voilà, les Bucks n’ont pas su forcer la décision, précipitant des tirs dans les 30 dernières secondes alors qu’il y avait le temps de poser une attaque. Les joueurs de Doc Rivers terminent ce “road trip” à l’Ouest avec un bilan équilibré (2v-2d) mais surtout frustrant.

Manque de maturité

« Au final, 2-2, c’est équilibré », note Kyle Kuzma. « Mais on a tous un goût amer… Si vous posez la question à quiconque dans ce vestiaire, tout le monde vous dira qu’on a le sentiment d’avoir laissé filer deux matches : celui contre les Warriors et celui de ce soir. Dans ces deux rencontres, on n’a pas joué comme il fallait, et ça finit toujours par nous retomber dessus. Il va bien falloir qu’on en tire les leçons.”

Pour Doc Rivers, seul Giannis Antetokounmpo n’a rien à se reprocher avec ses 31 points à 10 sur 17 aux tirs, ses 11 passes et ses 8 rebonds. « Il fait absolument tout pour nous », insiste Doc Rivers, avant de marquer une pause et de pointer du doigt le +/- de ses joueurs. « Je n’ai même pas besoin d’en dire plus. Il essaie littéralement de porter l’équipe sur ses épaules. Et il y parvient. Giannis est exceptionnel, il est à +16 ce soir, AJ Green est à +11, tous les autres sont négatifs… On en revient toujours au même point : il faut qu’on règle ça. »

Pour Giannis, les Bucks ont pris le match comme un entraînement… « Pourquoi est-ce qu’on doit toujours courir après le score ? Et quand on a l’avantage, pourquoi le perd-on toujours ? On doit être plus mûrs, prendre le bon tir, ne jamais se satisfaire d’une avance et comprendre comment on doit jouer » conclut-il.