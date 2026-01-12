Le MVP de la nuit | Scottie Barnes sonne le glas des Sixers

À trois minutes de la fin du temps réglementaire entre Sixers et Raptors, Toronto est mené de quatre points, mais Scottie Barnes monte au dunk, réussit deux lancers et met un “lay-up” pour donner l’avantage à son équipe.

Cependant, cela ne suffit pas pour sceller le sort de ce match puisque, de l’autre côté du terrain, Tyrese Maxey redonne brièvement l’avantage à Philadelphie avant que Jamal Shead n’envoie le match en prolongation.

Une prolongation où Scottie Barnes brille d’abord avec un rebond offensif qui lui permet d’obtenir deux lancers-francs et un second où l’intérieur trouve Jamal Shead totalement ouvert à 3-points.

À 16 secondes du terme, les Sixers égalisent par l’intermédiaire de VJ Edgecombe et le ballon arrive dans les mains de Scottie Barnes. Le numéro 4 de Toronto attaque le cercle, mais il est victime d’une faute de Kelly Oubre Jr. alors qu’il reste moins d’une seconde à jouer.

Scottie Barnes réussit sa première tentative, mais manque volontairement la seconde. Collin Murray-Boyles touche le ballon, ce qui déclenche le chronomètre et permet aux Canadiens de s’imposer 116-115.

Encensé par son entraîneur

« Il ne restait que 0.8 seconde sur l’horloge, j’y ai pensé dès le départ », affirme Scottie Barnes concernant son deuxième lancer franc raté. « Je voulais avoir une confirmation de la part du banc, mais je ne comprenais pas ce qu’il me disait. Certains me disaient de la rater, d’autres de le marquer. Donc je me suis rapidement tourné et j’ai tiré. Collin Murray-Boyles était prêt. Game over. C’était une bonne décision. »

Ce lancer-franc décisif permet à Scottie Barnes de terminer la partie avec 31 points, 7 rebonds et 8 passes décisives. Après la rencontre, il a logiquement été félicité par son entraîneur, Darko Rajakovic.

« Je pourrais écrire un livre à propos de sa manière de finir les matchs, mais je ne sais pas si vous avez assez de temps », plaisante Darko Rajakovic. « Ce que je ressens, seuls les entraîneurs peuvent le ressentir. Quand vous avez besoin d’un stop, il fait un stop. Quand vous avez besoin d’un rebond, il prendre un rebond. Quand vous avez besoin d’un panier, il met un panier. En tant qu’organisation, nous sommes très chanceux de l’avoir. »

Des éloges appréciés par le héros de la soirée : « Il va toujours prendre ma défense ou celle des gars. Il a déjà donné plusieurs conférences de presse où il a dit des choses folles à mon sujet. Il a eu la vision avant tout le monde. »

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35:22 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 34:47 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.6 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 TOR 60 34:54 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.1 2.0 1.3 2.8 1.5 19.9 2024-25 TOR 65 32:50 44.6 27.1 75.5 1.7 6.0 7.7 5.8 1.7 1.4 2.8 1.0 19.3 2025-26 TOR 38 34:00 50.4 34.7 83.7 2.2 6.2 8.4 5.2 2.8 1.3 2.6 1.5 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.