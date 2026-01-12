Les Spurs ont pris une leçon de basket physique

On peut débuter un match par un 16-0, puis mener de 19 points, et finalement s’incliner. Les Spurs en ont fait l’amère expérience, battus sur le fil par des Wolves plus expérimentés sur la fin de match. Victor Wembanyama et De’Aaron Fox ont eu des balles de match, mais pour Mitch Johnson, son équipe ne méritait pas forcément de gagner.

« On doit répondre présent physiquement. Il n’y a rien qui justifie de dire qu’on est hors sujet ou qu’on ne peut pas rivaliser. Créer des lignes de passe, sécuriser les rebonds, passer au travers des écrans… Ce sont probablement les aspects les plus physiques du jeu où, ce soir, on n’a pas été assez bons et ils nous l’ont fait payer » analyse le coach des Spurs. « Il y a aussi un aspect mental, bien sûr, mais leur dimension physique est une vraie force. Ce n’est pas un domaine dans lequel je pense qu’on ait réellement dominé : il faut simplement répondre avec la même intensité physique. »

La meilleure illustration de cette analyse, c’est la défense de Julius Randle sur Victor Wembanyama dans le « money time ». L’intérieur des Wolves a étouffé le Français par ses déplacements, sa capacité à encaisser les coups, et à empêcher le Français de s’approcher du cercle.

« Ce qui les rend compliqués à affronter, c’est leur capacité à hausser le ton quand ils sont un peu en difficulté ou quand on arrive dans le money time » constate Mitch Johnson. « C’est une équipe très dure à repousser, et clairement, ils ont pris le dessus sur nous dans le quatrième quart-temps. »

Six minutes sans inscrire de panier

Alors que les Spurs avaient abordé la dernière période avec 14 points d’avance (85-71) et semblait en bonne position pour s’imposer une troisième fois de suite, ils vont connaître une grosse période de disette avec près de six minutes sans inscrire le moindre panier. Bousculés physiquement, les Spurs ne vont inscrire que 18 points dans les 12 dernières minutes, à 5 sur 20 aux tirs dont 1 sur 8 à 3-points.

« Le ballon a stagné, on a raté des tirs. Mais la chose la plus décevante, encore une fois, c’est la dimension physique, même en attaque. Ils ont augmenté l’intensité, nous ont sortis de nos spots. À plusieurs reprises, on n’était pas sur la même longueur d’onde entre le passeur et le receveur, que ce soit sur le timing ou la création » regrette Mitch Johnson. « Il faut les féliciter : c’est en grande partie dû à leur agressivité. Ils ont cherché le contact sur les actions, et on doit être capables de jouer malgré ça, d’égaler leur impact physique tout en gardant du calme et de la maîtrise offensivement. Ce soir, on a manqué de ça, mentalement et physiquement. »