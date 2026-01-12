Anthony Edwards a esquivé la montagne Victor Wembanyama

Anthony Edwards est un joueur culotté, qui aime les situations tendues, accrochées, où le talent et le défi se mêlent. C’est pourquoi il a attendu le dernier quart-temps face aux Spurs pour entrer vraiment dans son match. Jusqu’alors, les Wolves étaient dominés, ayant compté jusqu’à 19 points de retard.

« Pour dire la vérité, je n’étais pas vraiment dedans ce dimanche soir », confie-t-il après la rencontre. « Je l’ai dit à mes coéquipiers : peu importe ce qu’il s’est passé les trois premiers quart-temps, dans le dernier, à trois ou quatre minutes de la fin, on va voir ce que je peux faire. Vous pouvez avoir marqué 50 points mais, à quatre minutes de la fin, laissez-moi faire. »

L’arrière des Wolves va ainsi inscrire 9 de ses 23 points dans le dernier quart-temps. Surtout, à 27 secondes de la fin et alors que les Spurs ont un point d’avance, il a le ballon dans les mains et, après un écran, il se retrouve face à Victor Wembanyama.

Une hésitation face à « Wemby »

Anthony Edwards adore les défis, mais face à la mobilité et la taille du Français, il ne va pas faire de folies…

« Vous ne m’avez pas vu ? Je me disais ‘merde’… Est-ce que je shoote, est-ce que je pénètre ? Je ne suis jamais perdu, mais je ne vais pas mentir. J’ai l’impression qu’il pensait que j’allais tenter le shoot à mi-distance, c’est sûr. Il l’aurait sans doute contré, donc je devais pénétrer. »

Il décide alors de déborder le pivot des Spurs pour se rapprocher du cercle et marquer avec l’aide de la planche. C’est le panier de la victoire pour Minnesota, donc le bon choix, puisque ni « Wemby » ni De’Aaron Fox ne trouveront la cible pour répondre ensuite.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32:08 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34:15 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 35:58 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35:04 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 79 36:21 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 32 34:49 50.1 41.3 79.6 0.6 4.4 5.1 3.8 1.8 1.4 2.8 0.9 29.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.