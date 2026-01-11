Evan Mobley s’est vengé de Rudy Gobert

Lorsque le meilleur défenseur de la NBA défie son prédécesseur, forcément, ça fait quelques étincelles… Samedi soir, les Cavaliers d’Evan Mobley recevaient ainsi les Wolves de Rudy Gobert, et il y avait de la revanche dans l’air puisque les joueurs de Kenny Atkinson s’étaient inclinés dans la semaine à Minneapolis.

Critiqué ces dernières semaines, Evan Mobley a profité de cette revanche pour justement envoyer un message avec une deuxième mi-temps en tous points remarquables.

Après une première mi-temps assez terne, où on l’a vu se faire bâcher à 3-points par le Français, le DPOY en titre a carrément pris le match à son compte, et tout part de son duel gagné face à Rudy Gobert. Auteur de six dunks en deuxième mi-temps, il inscrit 16 de ses 24 points après la pause pour finir à 11 sur 16 au tir.

Kenny Atkinson réajuste son rôle

On retiendra son dunk après une feinte “à la Sengun” dans le troisième quart-temps ou ses floaters au-dessus du Français. La clé ? Kenny Atkinson a décidé de stopper cette expérience de l’utiliser comme “point forward”.

« Je ne le regrette pas », répond cependant le coach. « C’est ce qu’il faut faire pour passer au niveau supérieur. Si vous restez dans le statu quo, si vous essayez simplement de répéter ce que vous avez fait l’an dernier, je ne pense pas que vous franchissiez un cap. La clé, c’est de prendre des risques, d’essayer de nouvelles choses. Et quand vous arrivez à un moment où vous vous dites : ‘Ça ne marche pas’, il faut alors réajuster un peu. »

Les Cavaliers retrouvent le vrai Mobley

Placé plus près du cercle, Evan Mobley se sent plus à l’aise et plus dangereux. « C’est une partie essentielle de mon jeu, donc je dois toujours la maintenir, et je pense que ça rend l’équipe meilleure quand je joue de manière agressive », a expliqué l’intérieur de l’Ohio.

Pour Darius Garland, on retrouve ainsi le Mobley de la saison passée, All-Star et meilleur défenseur de la NBA, mais aussi 10e du vote pour le MVP. « Il en revient à ce qu’il faisait l’an dernier, je pense, » confirme le meneur. « Quand tout le monde est sur le terrain, il n’a pas besoin de jouer autant en isolation ou sur des pick-and-rolls inversés. Il se contente d’aller à ses spots, de tirer au-dessus de son défenseur et de défendre. Je pense donc qu’il est un peu plus à l’aise dans le rôle qu’il occupe actuellement qu’en début de saison, et nous, on adore ça. »