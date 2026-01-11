Victor Wembanyama : « Cette victoire montre vraiment notre caractère »

Toujours 6e homme, Victor Wembanyama ne peut toujours pas jouer autant qu’il le souhaiterait mais cette fois, à Boston, il était sur le terrain dans le « money time » pour faire la différence. Deux des trois derniers paniers sont pour lui, et c’est à mi-distance que « Wemby » a puni les Celtics avec des shoots difficiles à défendre, pris près de la ligne des lancers-francs. Peut-on parler de « tir signature » ?

« Je préfère ne pas trop en parler… Si j’ai un tir signature, je n’ai pas envie qu’il devienne trop connu… sinon les équipes s’adapteront. Après, est-ce qu’elles peuvent vraiment s’adapter à ce tir ? Je ne sais pas… Peut-être… » sourit-il. « Ce genre de match est très intense, presque chaotique, et il faut parfois du temps pour vraiment rentrer dedans. Mais à ce moment-là du match, il n’y avait plus vraiment de questions à se poser : il fallait prendre ce que la défense nous donnait et exécuter. »

Plus sérieusement, il a été « clutch » et ça lui fait du bien. « Mon état d’esprit était simplement de finir le match. Trop souvent, même si c’est plus facile à dire qu’à faire, on fait énormément d’efforts et on finit par tout gâcher d’une manière ou d’une autre » rappelle-t-il. « Dans un match aussi serré, c’est une bataille mentale, et il fallait rester concentré jusqu’au bout. »

Face au numéro 2 de la conférence Est, les Spurs ont montré de la solidarité en défense, mais aussi de la discipline en attaque. Ils n’ont pas paniqué dans le « money time ». C’est peut-être une victoire référence pour la suite.

Les Spurs peuvent viser encore plus haut

« Cette victoire montre vraiment notre caractère. Pendant une bonne partie du match, on avait l’impression qu’ils jouaient un meilleur basket que nous, qu’ils gagnaient la bataille de l’intensité. Mais on est restés accrochés, on s’est battus, on n’a jamais laissé l’écart devenir trop important. On était toujours là. Ça en dit long sur notre mentalité. »

Clairement, c’est par la défense que les Spurs peuvent viser plus haut, et « Wemby » rappelle qu’il n’a pas besoin de contrer tout ce qui bouge pour que sa formation limite les Celtics à 95 points.

« La récompense n’est pas toujours visible immédiatement. Ce sont souvent des choses qui n’apparaissent pas dans les statistiques classiques. Mais ça a un impact énorme. À la fin du match, on voit le résultat : ils ont marqué 95 points » conclut-il. « Aucun de nous n’a fait huit contres ou huit interceptions, mais ce sont tous ces petits détails qui comptent. C’est ce qui fait de nous la deuxième équipe du classement aujourd’hui, et ce qui peut nous emmener encore plus haut. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 23 29:13 52.1 36.2 83.4 1.9 9.6 11.5 3.3 2.9 0.9 3.2 2.9 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.