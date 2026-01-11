Quand Kristaps Porzingis fait les yeux doux à la NBA Europe

La NBA s’apprête à faire le grand saut en lançant la création d’une division européenne composée de douze villes (dont Paris et Lyon). Le projet d’envergure intéresse du monde, dont Kristaps Porzingis.

Champion NBA en 2024 avec les Celtics, l’intérieur des Hawks est de retour sur les parquets depuis une quinzaine de jours, et il n’est pas insensible à la perspective de revenir en Europe un jour, pourquoi pas pour participer à cette nouvelle aventure.

« J’ai entendu dire qu’il allait y avoir une NBA en Europe. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais il y a certainement des choses intéressantes à l’horizon. Et qui sait ? Pourquoi pas ? À mon avis, il n’y a rien de mieux que de vivre en Europe, dans des villes comme Athènes, Barcelone, Madrid, pour n’en citer que quelques-unes », a-t-il déclaré à BasketNews. « Il y a tellement d’endroits formidables où vivre et mener une vie agréable en dehors du basket, et jouer devant certains des meilleurs fans. Il y a aussi l’Étoile Rouge, le Partizan à Belgrade… C’est une ville magnifique, les fans sont fous. On ne sait jamais, on verra bien ».

L’Euroleague, Manchester, et bien d’autres défis à relever

La NBA Europe suscite autant d’enthousiasme que d’interrogations. Même si la caisse de résonance de la NBA est sans pareille, il faudra arriver à se faire sa place. Le défi est-il réalisable ?

« C’est une bonne question », a répondu Kristaps Porzingis. « Bien sûr, le modèle NBA fonctionne très bien ici. En Europe, il y a déjà l’Euroleague, un gros héritage et un historique entre certains clubs des rivalités… »

Sans s’en rendre compte, KP a notamment mentionné deux clubs de Serbie, places fortes du basket européen, qui ne figurent pas pour l’instant sur le plan de route de la NBA. A contrario, la présence de Londres ou de Manchester, où il n’existe pas de culture basket, peut interroger.

« Je ne sais pas à quel point ce serait compliqué ou facile d’arriver en Europe pour une nouvelle ligue, et d’aller à Manchester, qui fait partie des villes que j’ai vues. Je ne sais pas à quel point Manchester aime le basket, j’ai plutôt l’impression que c’est une ville de foot. Donc je ne sais pas à quoi ça pourrait ressembler. Mais s’il y a bien quelqu’un qui peut y arriver, c’est la NBA », a-t-il ajouté. « Ce sont des gens intelligents. Ils sont intelligents et il y a de gros budgets derrière tout ça… On verra bien. Plus il y a d’opportunités pour les joueurs, mieux c’est, et toutes ces équipes seront aussi dans de grandes villes. Donc ça pourrait potentiellement être quelque chose de vraiment, vraiment cool ».

Kristaps Porziņģis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NY 72 28:26 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NY 66 33:15 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NY 48 32:21 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 31:49 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 30:52 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 DAL 34 29:28 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 WAS 17 28:11 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 32:37 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 29:39 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 28:49 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5 2025-26 ATL 17 24:18 45.7 36.0 84.0 1.2 3.9 5.1 2.7 3.2 0.5 0.9 1.3 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.