Ligue Unrivaled : Sabrina Ionescu forfait

Mauvaise nouvelle pour la ligue Unrivaled : Sabrina Ionescu ne disputera pas la 2e saison de cette ligue féminine de 3-contre-3. La star du New York Liberty est contrainte de déclarer forfait en raison d’une blessure contractée lors de la dernière saison WNBA.

La ligue a officialisé l’information jeudi, tout en précisant qu’Ionescu restera impliquée auprès d’Unrivaled à travers des initiatives extra-sportives. « Même si je suis déçue de ne pas pouvoir jouer cette saison, je soutiendrai le Phantom », a déclaré Ionescu dans un communiqué. « J’ai hâte de travailler avec Unrivaled sur des projets médias et de continuer à accompagner la croissance de la ligue. »

Quadruple All-Star WNBA, Ionescu avait pris part à la première saison d’Unrivaled sous les couleurs de Phantom BC, avec des moyennes de 18,2 points et 7 rebonds par match.

Elle n’est pas la seule star absente cette saison puisque Napheesa Collier, cofondatrice d’Unrivaled et MVP 2025 de la ligue, a également annoncé son forfait. L’intérieure doit subir une opération aux deux chevilles et sera éloignée des parquets pour une durée estimée entre quatre et six mois.