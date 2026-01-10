L’arbitre Bill Kennedy se blesse en pleine rencontre

Il n’y a pas que les joueurs qui peuvent se blesser pendant une rencontre. Les coaches aussi, on se souvient de Chris Finch, même si c’est bien plus rare. Autre fait rarissime : qu’un arbitre se fasse mal. C’est pourtant la mésaventure qui est arrivée à Bill Kennedy.

Ce dernier est un visage bien connu, avec ses 25 années passées sur les parquets. Il a dirigé plus de 1400 matches de saison régulière, 139 de playoffs et même six en Finals. Et dans la victoire des Sixers à Orlando, en premier quart-temps et tout seul, l’arbitre de 59 ans s’est fait mal à la jambe droite.

« Je l’ai entendu crier et je l’ai vu s’attraper la jambe. Il a crié à nouveau et s’est effondré », raconte Nick Nurse. « J’avais l’impression qu’il s’était blessé aux ischios-jambiers mais j’ai entendu parler du tendon d’Achille à la mi-temps. J’espère que ce n’est pas le cas, que ce n’est pas trop grave. »

On ne sait pas encore de quel mal souffre Bill Kennedy, mais ce dernier a quitté le parquet sur un fauteuil roulant. Une scène vraiment pas banale.

« Dès que quelqu’un se blesse, comme j’ai eu moi-même des blessures malheureuses, ça me fait mal, ça me touche », confie Joel Embiid. « C’est malheureux et j’espère que ce n’est pas bien grave. Je vais prier pour lui. »