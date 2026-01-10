Les Bucks ont-il trouvé la bonne formule ?

Au lendemain des déclarations rassurantes de Giannis Antetokounmpo sur son avenir et son souhait de faire toute sa carrière à Milwaukee, lui et ses coéquipiers ont signé un petit exploit en s’imposant sur le parquet des Lakers. C’est la 5e victoire en sept matches, au coeur d’un “road trip” formateur.

“On joue bien, vraiment bien. Mais on ne peut pas se permettre d’être à l’aise. On ne peut pas se relâcher” prévient Giannis. “Cela dit, on va dans la bonne direction. On avait quatre matchs à l’extérieur, on en a gagné deux. On a été très compétitifs contre les Warriors. Je suis très, très fier. Vraiment fier. Évidemment, on ne peut pas se mettre dans des situations comme celle-là. On n’a pas très bien exécuté offensivement. Mais au bout du compte, ça n’a pas d’importance. C’est une très, très bonne équipe en face. On a réussi à gagner le match, donc je suis content.”

Le refus de l’isolation

Pour Doc Rivers, tout n’est pas parfait, et il y a encore des passages où l’attaque stagne, et c’est un problème. “Je nous ai trouvés un peu brouillons. On a eu beaucoup de bons mouvements, mais si vous regardez bien le match, sur 48 minutes, il y a eu 36 minutes de très bon mouvement et 12 minutes où on est restés statiques, à jouer de l’iso. Ce n’est pas notre identité” insiste le coach des Bucks. “On le voit tout de suite : quand on joue en isolation, nos tentatives à 3-points disparaissent. Quand on bouge le ballon, on obtient des tirs ouverts à 3-points. On en a pris moins en seconde mi-temps à cause de ça. La bonne nouvelle, c’est qu’on a gagné. La meilleure nouvelle, c’est qu’on pourra regarder la vidéo et corriger ce qu’on n’a pas bien fait ce soir.”

Ce que Rivers ne devrait pas corriger, c’est son cinq de départ. Depuis 10 rencontres, il aligne le même cinq avec une efficacité intéressante : 7 victoires pour 3 défaites. Il se compose de Kevin Porter Jr., Ryan Rollins, AJ Green, Giannis Antetokounmpo et Myles Turner. Ce qui permet d’utiliser Kyle Kuzma et Bobby Portis en 6e et 7e hommes, mais aussi d’utiliser un shooteur (Green) pour créer de l’espace pour Giannis.

Plus de spacing, plus de défense

“J’ai l’impression qu’en attaque, on est de plus en plus sur la même longueur d’onde. On cherche davantage à créer un avantage en attaque, et on le fait ensemble” note Green, auteur d’un gros premier quart-temps face aux Lakers. “Que ce soit après un seul écran qui nous donne un avantage immédiat et un tir, avec une seule passe, ou après cinq passes… L’important, c’est de comprendre ce qu’on essaie de mettre en place, et on y arrive de plus en plus collectivement. Cela passe par notre spacing, notre rythme, nos actions multiples. Défensivement, je pense qu’on joue plus dur et qu’on se fait davantage confiance. Et on doit continuer à maintenir cet effort collectif. »