Giannis Antetokounmpo raconte ses deux « stops » sur LeBron James

Onzième de la conférence Est, les Bucks ne sont pas en position de jouer le “play-in”, mais ils s’en rapprochent doucement mais sûrement. L’équipe reste sur six victoires en neuf matches, et cette nuit, Giannis Antetokounmpo et ses partenaires ont créé le petit exploit de gagner chez les Lakers. Le petit exploit, c’est d’avoir été les plus “clutch” alors que les Lakers en étaient à 13v-0d dans les matches serrés.

Bien évidemment, beaucoup de questions portaient sur le contre et l’interception de Giannis dans la dernière minute. “Dans le money time, il faut assumer son match-up” répond le “Greek Freak”. “On savait que le ballon irait soit à Luka, soit à LeBron. Là, LeBron avait la balle, donc je devais me battre sur les écrans, naviguer dans les pick-and-rolls, et essayer de faire une action. On sait qu’il va attaquer le cercle ou créer quelque chose pour lui-même ou pour un coéquipier. Je pense qu’on est restés calmes, qu’on a gardé notre sang-froid, et qu’en fin de match on a été compétitifs, qu’on a mis les mains sur des ballons et qu’on a obtenu des stops.”

Doc Rivers est plus bavard, et il explique que le groupe avait bien observé les systèmes des Lakers en fin de match, et Giannis savait ce que LeBron allait faire.

“C’est Giannis, tout simplement… Il a cette capacité à passer au niveau supérieur. Ce contre près du cercle… Honnêtement, très peu de joueurs peuvent faire ça. Il faut l’explosivité, le timing, mais surtout la lucidité pour se replacer et revenir dans l’action. C’était énorme” souligne le coach. “Et puis il y a l’interception… C’est drôle car on en avait parlé ce matin. En fin de match, ils étaient à 13-0 dans le clutch, et on savait qu’ils adorent les tirs à 3-points. Giannis est monté très haut sur LeBron et l’a forcé à aller vers le cercle. C’était une action clé, parce que LeBron allait partir sur un step-back à 3-points. A 99 %, c’était ce qui allait se passer. J’ai adoré cette décision.”

Pour l’anecdote, Giannis et LeBron ne s’étaient plus affrontés depuis quasiment trois ans !