À Sacramento, on n’a pas du tout l’oreille musicale

Avant la rencontre contre les Warriors, Doug Christie se voulait optimiste. Malgré les déboires répétés de son équipe, l’entraineur de Sacramento s’est lancé dans une métaphore musicale pour décrire le basket et la façon dont une équipe doit jouer.

“Si le basket est du jazz, vous devez être à l’écoute,” expliquait-il. “Il y a une composition mais il y a aussi beaucoup de freestyle. C’est un ensemble qui doit être organique. Si l’un de vos partenaires part dans un solo, vous devez vous effacer et le laisser profiter de son moment. Vous devez l’accompagner et savoir quand l’ensemble doit de nouveau jouer en harmonie.”

La nuit dernière, l’harmonie n’était malheureusement pas au rendez-vous. Les Kings sont repartis avec un -34 dans l’étui de leurs instruments. C’était leur septième défaite de suite, leur 30e en 38 matchs…

Si le jeu altruiste de Golden State peut parfois ressembler à une symphonie, le jeu de Sacramento est souvent synonyme de cacophonie. Leur groupe est composé de nombreux solistes qui ont aucune envie de jouer, au propre comme au figuré, ensemble.

Après la rencontre, le vestiaire était déjà quasiment vide lorsqu’on a pu y rentrer. DeMar DeRozan et Russell Westbrook étaient habillés et sur le départ. Dennis Schroeder leur a emboité le pas, laissant Zach LaVine et les jeunes joueurs de l’effectif pour la “corvée” médiatique.

L’ancien arrière des Bulls a essayé tant bien que mal de se désister. Pendant qu’il mettait ses basket Louis Vuitton, il a tenté en vain d’envoyer les quelques journalistes présents vers Maxime Raynaud. “Allez poser des questions au “rook” !” a-t-il lancé. “Il a besoin de prendre de l’expérience avec les médias.”

Personne n’a suivi son conseil. Quand il a pris connaissance de la métaphore de son coach, Zach LaVine ne s’est pas privé pour donner son opinion musicale sur la situation des Kings.

“Vous l’avez vu ou entendu comme moi, ce n’est pas bon du tout. Ce n’est pas juste, ça sonne mal,” dit-il sèchement. “Vous pouvez avoir les musiciens les plus talentueux du monde mais si le guitariste, le violoniste, le chef d’orchestre, et la saxophoniste ne jouent pas à l’unisson, ça ne ressemblera pas de la musique. Ça va ressembler à une collection d’instruments qui jouent chacun de leur côté… Ça vous va comme métaphore ?”

Pas besoin d’avoir l’oreille musicale pour entendre la frustration assourdissante qui émane de Sacramento…

Propos recueillis à San Francisco.