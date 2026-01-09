Yuki Kawamura victime lui aussi d’une thrombose veineuse

Victor Wembanyama, Damian Lillard, Cam Whitmore et maintenant Yuki Kawamura. Le Japonais vient ajouter son nom à la liste des joueurs touchés par une thrombose veineuse depuis un an. On vient de l’apprendre et on comprend ainsi mieux pourquoi, en l’espace de trois mois, il a pu être coupé puis signé à nouveau par Chicago.

Petit rappel des faits : en octobre 2025, alors qu’il avait disputé la Summer League puis la présaison avec les Bulls, le meneur de jeu était coupé.

La franchise de Chicago justifiait son choix par un « problème médical » à la jambe droite, sans en dire plus. Puis, il y a deux jours, on a appris que Yuki Kawamura revenait dans l’Illinois avec un « two-way contract ».

Notre confrère K.C. Johnson a parlé avec Billy Donovan et peut ainsi confirmer que le Japonais souffrait en réalité de la même blessure que le pivot des Spurs ou l’arrière des Wizards. Il est resté à Chicago pour se soigner et, dès qu’il a reçu le feu vert médical, les Bulls ont tendu la perche pour le réintégrer dans le groupe. Un joli geste.

Yuki Kawamura Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 22 4 36.7 30.4 77.8 0.0 0.5 0.5 0.9 0.4 0.1 0.2 0.0 1.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.