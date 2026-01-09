Yuki Kawamura victime lui aussi d’une thrombose veineuse

Victor Wembanyama, Damian Lillard, Cam Whitmore et maintenant Yuki Kawamura. Le Japonais vient ajouter son nom à la liste des joueurs touchés par une thrombose veineuse depuis un an. On vient de l’apprendre et on comprend ainsi mieux pourquoi, en l’espace de trois mois, il a pu être coupé puis signé à nouveau par Chicago.
Petit rappel des faits : en octobre 2025, alors qu’il avait disputé la Summer League puis la présaison avec les Bulls, le meneur de jeu était coupé.
La franchise de Chicago justifiait son choix par un « problème médical » à la jambe droite, sans en dire plus. Puis, il y a deux jours, on a appris que Yuki Kawamura revenait dans l’Illinois avec un « two-way contract ».
Notre confrère K.C. Johnson a parlé avec Billy Donovan et peut ainsi confirmer que le Japonais souffrait en réalité de la même blessure que le pivot des Spurs ou l’arrière des Wizards. Il est resté à Chicago pour se soigner et, dès qu’il a reçu le feu vert médical, les Bulls ont tendu la perche pour le réintégrer dans le groupe. Un joli geste.
|Yuki Kawamura
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2024-25
|MEM
|22
|4
|36.7
|30.4
|77.8
|0.0
|0.5
|0.5
|0.9
|0.4
|0.1
|0.2
|0.0
|1.6
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.