Anthony Edwards, digne dauphin de LeBron James et Kevin Durant

À 24 ans et 156 jours, Anthony Edwards est devenu le troisième joueur le plus jeune de l’histoire de la NBA à atteindre la barre des 10 000 points en carrière. Il a franchi ce cap avec son premier panier du quatrième quart-temps, un tir à mi-distance à sept minutes de la fin, pour donner 13 points d’avance aux Wolves face aux Cavaliers.

Seuls LeBron James (23 ans et 59 jours) et Kevin Durant (24 ans et 33 jours) ont été plus jeunes à atteindre ce cap des 10 000 points en carrière. Quatre autres joueurs avaient moins de 25 ans au moment d’atteindre ce seuil : Kobe Bryant, Luka Doncic, Tracy McGrady et Carmelo Anthony.

« Pour être franc, c’est cool, mais je sais que j’ai encore beaucoup de chemin à parcourir, donc au fond, ce n’est pas grand-chose », a réagi Anthony Edwards après la victoire contre les Cavaliers. « Ça m’embête un peu d’être passé devant Kobe. J’aurais aimé attendre genre 100 jours de plus ou quelque chose comme ça… »

De nouvelles armes en attaque

Considéré comme « le meilleur joueur actuel en NBA » par Julius Randle, Anthony Edwards a donné le ballon du match à un spectateur à la fin de la rencontre, preuve qu’il n’y attachait pas forcément beaucoup d’importance. Le plus important, pour lui, c’est la bonne passe des Wolves (quatre victoires de suite), qui intègre le Top 4 de la conférence Ouest (25-13) et ses progrès individuels sur les prises à deux.

« Neuf fois sur dix l’an dernier, quand les équipes me prenaient à deux, je devais lâcher le ballon. Maintenant, je peux aller au poste et jouer à partir de là. Donc j’élargis simplement mon jeu » explique-t-il. « Je suis très à l’aise. Comme je l’ai dit, il faut faire les bonnes lectures. Ils me prennent à deux sur le pick-and-roll avec Rudy, et je trouve Rudy à l’intérieur. Ils me prennent à deux quand on joue petit, je trouve Dante, je trouve Jaden dans le corner. Je fais de la vidéo, et je repère de petites lectures ici et là. »

Autre progrès significatif, sa maîtrise du « pull-up jumper », son tir en sortie de dribble.

« Quand il y a des contreurs dans le match, je m’appuie davantage dessus. Une équipe comme ce soir, ils ont deux ou trois gars qui n’attendent que de contrer. Donc il faut s’arrêter et prendre des tirs en ‘pull-up’. C’est un tir confortable pour moi maintenant. Je ne pouvais pas dire ça il y a quelques années » conclut-il.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32:08 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34:15 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 35:58 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35:04 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 79 36:21 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 30 34:44 50.4 40.7 80.1 0.6 4.4 5.0 3.6 1.8 1.4 2.8 0.8 29.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.