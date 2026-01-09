Klay Thompson fier d’avoir joué son 900e match en carrière

Cet affrontement entre Jazz et Mavericks marquait le 900e match en carrière pour Klay Thompson. Pour l’occasion, l’ailier s’est illustré en sortie de banc avec 23 points, égalant son plus haut total cette saison, à 7/13 au tir et 6/11 de loin. Dans le premier quart-temps, le quadruple champion NBA inscrit cinq points et délivre quatre passes décisives tandis qu’il décoche une nouvelle flèche à longue distance pour ouvrir le deuxième acte.

« J’ai eu de bons tirs dès le début du match et je me suis senti en rythme », apprécie Klay Thompson. « J’espère pouvoir maintenir ce rythme jusqu’à la fin de la saison. Je suis enthousiaste à l’idée d’aller à Chicago, j’ai de bons souvenirs là-bas (en référence à son match à 14 tirs à 3-points réussi en 2018, record NBA). »

Si Klay Thompson avait réglé la mire, son match n’a pas été parfait. Comme le reste de ses coéquipiers, il a commis de nombreuses pertes de balle et a fini la soirée avec 3 des 20 ballons perdus par les Texans. Un élément qui peut expliquer la défaite de Dallas, 114-116.

« Le jour où je vais raccrocher, ça va être compliqué, mais j’en ai encore sous le pied »

« Nous devons faire des choses simples », assure l’ailier de Dallas. « Se mettre sur ses appuis, pivoter et faire des passes sereines. Moi-même, j’ai perdu trois ballons, ce n’est pas dans mes habitudes, mais nous sommes sur la bonne voie. J’ai hâte d’être à Chicago pour redresser la barre. »

Arrivé dans la Grande Ligue en 2011 et même s’il a connu deux saisons blanches, l’ailier ne compte pas s’arrêter sur cette lancée et a encore d’autres objectifs en tête.

« C’est incroyable, c’est un rêve qui devient réalité. Mon prochain objectif, ce sont les 1 000 matchs », conclut-il ainsi. « Je suis reconnaissant de pouvoir jouer à haut niveau et de continuer à m’amuser. Le basket a toujours été au centre de ma vie. Le jour où je vais raccrocher, ça va être compliqué, mais j’en ai encore sous le pied. »

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GS 66 24:22 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.3 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GS 82 35:48 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.0 1.9 0.5 16.6 2013-14 GS 81 35:24 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GS 77 31:53 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GS 80 33:20 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GS 78 35:15 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.8 1.6 0.5 22.3 2017-18 GS 73 34:18 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GS 78 34:00 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GS 32 29:24 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GS 69 33:02 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GS 77 29:40 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.6 0.6 1.5 0.5 17.9 2024-25 DAL 72 27:18 41.2 39.1 90.5 0.6 2.8 3.4 2.0 1.1 0.7 1.2 0.4 14.0 2025-26 DAL 34 21:55 36.7 35.0 68.0 0.3 2.2 2.5 1.2 0.9 0.4 0.8 0.3 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.