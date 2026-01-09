LaMelo Ball à son tour utilisé comme « 6e homme »

Un frémissement dans le Spectrum Center après cinq minutes de jeu. LaMelo Ball vient de faire son entrée en jeu face aux Pacers. Pour la première fois depuis sa saison rookie en 2020, le meneur de jeu des Hornets est sorti du banc.

À l’instar des Spurs avec Victor Wembanyama ou des Pelicans avec Zion Williamson, les Hornets tentent cette expérience pour certains matchs, en back-to-back notamment. La stratégie étant de ménager ses chevilles et de lui permettre de disputer les quatrièmes quart-temps.

« On en a discuté avec les coachs, on a eu des échanges, des réunions, et on est partis de là », rapporte, sans vouloir en faire une histoire, le joueur de 24 ans, dont l’équipe avait joué la veille face à Toronto. Face aux Raptors, il avait passé plus de 8 bonnes minutes, dans le quatrième quart-temps, sur le banc.

En 25 minutes comme titulaire, il s’était contenté de 15 points à seulement 7/20 aux tirs, dont 1/7 de loin, avec 7 rebonds et 7 passes. Remplaçant cette nuit, il a joué 2 minutes de plus et retrouvé de l’adresse, sur la base d’un gros volume de tirs.

Sa meilleure sortie depuis début décembre

Il a même signé sa plus grosse sortie au « scoring » depuis début décembre avec 33 points (12/24 dont 7/15 à 3-points), 8 passes et 3 interceptions, avec un +19 au score lorsqu’il était en jeu. Il faut rappeler que sur ses quatre sorties précédentes, LaMelo Ball ne tournait qu’à 15 points de moyenne à 40% de réussite.

« Il était très explosif ce soir, avec une belle énergie, il nous a apporté un gros boost venu du banc », salue Charles Lee, en mettant en avant « son ouverture d’esprit à accepter de sortir du banc pour aider l’équipe (qui) démontre une nouvelle facette de son leadership et de son altruisme ».

Malheureusement pour les Hornets et lui, ce choix n’a pas été payant sur le plan comptable, car les Pacers ont mis fin à leur série de défaites à Charlotte. À une minute de la fin de la partie, les locaux, qui menaient de trois points, avaient eu une bonne occasion en contre-attaque. LaMelo Ball avait alors cherché à envoyer Moussa Diabaté au « alley-oop ». Un pari osé qui n’aboutira pas.

Derrière, les Pacers ont recollé. « Je n’ai pas commencé le match, ce qui m’a permis de finir la rencontre. J’assume l’entière responsabilité (de la défaite) : c’était ma faute. Sur le dernier lob, j’aurais pu faire dérouler l’horloge en dribblant, et il y a eu quelques possessions idiotes avant ça », reconnaît LaMelo Ball, coupable de plusieurs fautes d’inattention dans le final.

Sur l’ultime possession, il a cherché à fixer et a trouvé Collin Sexton pour le dernier tir, raté. « Sur la dernière passe, j’aurais dû shooter au lieu de mettre Bull dans cette position délicate. »

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 28:48 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 CHA 75 32:18 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35:13 41.1 37.6 83.6 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32:19 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 47 32:01 40.5 33.9 84.3 1.0 3.9 4.9 7.4 3.3 1.1 3.6 0.3 25.2 2025-26 CHA 27 27:58 40.8 36.4 87.2 1.0 4.1 5.1 7.9 2.8 1.2 3.4 0.2 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.