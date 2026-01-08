Un record en carrière pour l’opportuniste Isaiah Stewart

Les absents étaient nombreux pour ce duel entre Pistons et Bulls. Et on le sait, quand les chats ne sont pas là, les souris dansent, et marquent des points surtout. Isaiah Stewart peut en témoigner puisqu’il a profité de cette rencontre et des forfaits de Cade Cunningham, Jalen Duren et Tobias Harris pour battre son record en carrière.

De quoi effacer sa précédente marque, établie début novembre 2025, avec 26 points contre les Grizzlies.

« Je vais dire la vérité : je ne pensais pas un jour atteindre les 30 ou 31 points à ce niveau, vu mon rôle et ma façon de jouer », indique l’intérieur des Pistons, qui ne tourne qu’à 8.7 points de moyenne en carrière. « Mais quand des gars sont absents et qu’il faut un nouveau souffle en attaque, alors je suis ultra agressif. J’ai essayé de prendre les bons shoots, de nous propulser vers l’avant. »

Il n’y aura que très peu de déchet dans ses tirs : Isaiah Stewart va shooter à 14/17 ! « Cade Cunningham, notre leader offensif, n’était pas et je ne savais pas comment, mais il fallait que le boulot soit fait. Et si je dois marquer 30 points, je prends », sourit-il.

JB Bickerstaff, lui, ne semblait pas surpris par la prestation de son joueur. « Il est comme ça. Ce n’est pas nouveau ni différent : il veut faire ce qu’il faut pour aider l’équipe », commente son coach. « Il savait qu’il y avait des absents en attaque. Il a été très agressif et a marqué à des moments où on était en difficulté. Il a la volonté de faire ce qui est bien pour l’équipe et accepte tous les rôles. »

Isaiah Stewart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 68 21:24 55.3 33.3 69.6 2.3 4.3 6.7 0.9 2.7 0.6 1.0 1.3 7.9 2021-22 DET 71 25:35 51.0 32.6 71.8 3.2 5.5 8.7 1.2 3.0 0.3 1.2 1.1 8.3 2022-23 DET 50 28:17 44.2 32.7 73.8 2.3 5.8 8.1 1.4 2.7 0.4 1.4 0.7 11.3 2023-24 DET 46 30:56 48.7 38.3 75.3 1.6 5.0 6.6 1.6 2.2 0.4 1.4 0.8 10.9 2024-25 DET 72 19:55 55.9 32.1 75.9 1.8 3.7 5.5 1.7 2.5 0.4 0.9 1.4 6.0 2025-26 DET 33 23:29 51.9 36.3 71.2 1.9 3.8 5.7 1.1 3.1 0.2 1.3 2.1 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.