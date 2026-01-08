Immanuel Quickley, l’inattendu sauveur

Les Raptors ont vécu un véritable ascenseur émotionnel lors de la fin de match face aux Hornets. Sans Brandon Ingram, touché au pouce, Toronto devait remonter un retard de dix points et c’est RJ Barrett qui a donné l’avantage aux Canadiens avec un tir à 3-points au milieu du quatrième quart-temps.

Cependant, à huit secondes du terme, le score est à égalité. LaMelo Ball dépasse Immanuel Quickley et réussit un « lay-up » main gauche pour remettre Charlotte devant avec deux secondes sur l’horloge. Les Raptors ont un ultime temps-mort et bénéficient d’une remise en jeu dans le camp des Hornets.

« Je n’ai pas mis autant de tirs que je l’aurais voulu, mais je me suis dit que si j’avais le ballon, j’allais essayer de mettre fin au match », développe Immanuel Quickley concernant son état d’esprit avant la dernière possession de la partie.

Immanuel Quickley profite d’un écran de Scottie Barnes pour devancer Sion James et réceptionner la balle derrière la ligne à 3-points, un secteur où il avait été en difficulté tout au long du match à l’image de son 2/10 derrière l’arc avant cette tentative.

Une première pour Immanuel Quickley

Cependant, ce dernier tir du meneur trouve sa cible et permet à Toronto de s’imposer 97-96. « Quand le tir est parti, je me suis dit qu’il avait intérêt à rentrer parce que je n’ai rien mis de la soirée », s’amuse Immanuel Quickley. « Il n’existe aucun sentiment comparable à celui de mettre un ‘game winner’ sur un terrain en NBA. La célébration avec les coéquipiers est certainement le meilleur moment. »

En 33 minutes, Immanuel Quickley finit avec 21 points, 4 rebonds et 2 passes, à 8/18 au tir et 3/11 de loin, mais l’Histoire retiendra uniquement ce « buzzer beater », le premier de sa carrière alors que l’ancien joueur des Knicks compte 361 matchs au compteur. Darko Rajakovic s’est évidemment réjoui de ce tir inscrit par son meneur titulaire.

« Je n’ai jamais douté de lui et de ce qu’il apporte à cette équipe. Il est entièrement dévoué à l’équipe, il est altruiste, joue pour ses coéquipiers et il cherche constamment des solutions pour gagner », félicite l’entraîneur des Raptors. « Pour la première fois, il apprend à être un meneur de jeu à temps plein. Il a beaucoup de responsabilités et il gère ça sereinement. Je suis content qu’il ait rentré ce tir. »

Immanuel Quickley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NY 64 19:25 39.5 38.9 89.1 0.4 1.8 2.1 2.0 1.8 0.5 0.9 0.2 11.4 2021-22 NY 78 23:06 39.2 34.6 88.1 0.4 2.8 3.2 3.5 2.1 0.7 1.3 0.0 11.3 2022-23 NY 81 28:56 44.8 37.0 81.9 0.7 3.4 4.2 3.4 2.0 1.0 1.2 0.2 14.9 2023-24 NY 30 24:00 45.4 39.5 87.2 0.2 2.4 2.6 2.5 1.5 0.5 1.0 0.1 15.0 2023-24 TOR 38 33:17 42.2 39.5 84.1 0.3 4.5 4.8 6.8 2.0 0.9 1.8 0.2 18.6 2024-25 TOR 33 27:49 42.0 37.8 86.7 0.5 3.1 3.5 5.8 1.8 0.7 1.8 0.1 17.1 2025-26 TOR 36 32:13 43.0 35.7 81.6 0.5 3.7 4.2 6.2 2.1 1.1 1.7 0.1 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.