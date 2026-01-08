Comme sixième homme, Victor Wembanyama perturbe les adversaires

Alors que LeBron James était au repos pour ce « back-to-back », Victor Wembanyama était bel et bien là après la défaite de la veille face aux Grizzlies. Certes, c’était comme 6e homme, et son temps de jeu reste minuté, mais « Wemby » n’a pas donné de signes de faiblesse face aux Lakers, et il s’est même davantage inscrit dans le collectif des Spurs par son impact au rebond et en défense.

« Cela apporte quelque chose de différent, c’est sûr » répond-il lorsqu’on lui demande si les adversaires sont davantage perturbés comme il est 6e homme. « Ce soir en particulier, c’est une équipe qui switche beaucoup — probablement l’une de celles qui le font le plus dans la ligue — et qui surcharge aussi énormément. Dans ce genre de matches, il faut comprendre que l’impact ne se fait pas toujours avec le ballon. »

Une contrainte de plus à gérer

À titre personnel, est-ce que c’est difficile à gérer ce nouveau statut de 6e homme ? Dans le passé, des superstars, qui avaient vécu le même sort, avaient du mal à entrer en cours de match.

« Cela fait une énorme différence. Ce n’est pas forcément très difficile, mais c’est une contrainte de plus à gérer, notamment au niveau du temps de jeu » confirme-t-il. « Il y a beaucoup de coordination entre le staff médical et le staff technique. Personnellement, j’ai juste envie d’entrer sur le terrain. Dans un match comme celui-ci, quand je rentre, j’essaie de courir, prendre des rebonds, contrer des tirs… parce que c’est ça le rôle à jouer. »

De manière plus générale, qu’a-t-il pensé de cette victoire, certes face à des Lakers privés du duo Reaves-LeBron ?

« Toute jeune équipe qui commence à avoir du succès traverse ce genre de moments »

« On a fait ce qu’on sait faire. On a essayé de respecter le plan de jeu. Je pense que ça se voit au score : ils ont marqué 91 points… » souligne Wemby. « C’est surtout une question d’effort. On sait que c’est plus facile d’être concentrés sur un match avec autant d’enjeu, mais on doit réussir à avoir ce même niveau d’implication sur les autres matches. Il faut qu’on trouve comment y parvenir. »

Beaucoup de coaches rêvent que leurs joueurs soient aussi impliqués, même face à des adversaires plus modestes. Pour Victor Wembanyama, il est logique d’avoir des hauts et des bas.

« Je pense que c’était inévitable. On n’allait pas traverser la saison sans connaître ce genre de passages, on ne peut pas être parfaits à chaque match. À mon avis, ce genre de situation devait arriver. Maintenant, notre objectif, c’est de réduire au maximum le nombre de fois où ça se produit. Et c’est ça qui va montrer de quoi on est faits. Toute jeune équipe qui commence à avoir un peu de succès traverse ce genre de moments, c’est normal. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 22 29:22 52.4 37.4 84.3 2.0 9.5 11.4 3.4 2.9 0.8 3.2 2.8 24.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.