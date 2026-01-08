Les rumeurs enflaient et, cette fois, le feuilleton n’aura pas traîné. Dans la nuit, le départ de Trae Young vers Washington, en échange de CJ McCollum et Corey Kispert, a été officialisé… au point de surprendre le meneur avant même la fin de la victoire des Hawks face aux Pelicans.

Quelques minutes plus tard, Trae Young quittait le banc d’Atlanta pour rejoindre le vestiaire de l’équipe qu’il allait quitter. Après plus de sept ans à la tête du projet, une page se tournait en Géorgie.

« C’est mon frère »

Auteur de son meilleur match de la saison (25 points) et d’un record en carrière derrière la ligne à 3-points (7/9), Zaccharie Risacher a de son côté été invité à raconter le lien noué avec celui qui, depuis son arrivée en NBA il y a un an et demi, a été à la fois son mentor et son premier soutien.

« C’est mon gars, c’est mon frère, l’une des premières personnes que j’ai rencontrées dans la franchise. Et depuis le premier jour, il m’a toujours soutenu », a-t-il déclaré. « Je suis reconnaissant de pouvoir dire que nos chemins se sont croisés. Je veux le meilleur pour lui. S’il est heureux, je serai heureux pour lui. Il compte beaucoup pour moi. Chaque jour, notre amitié s’est renforcée. C’est particulier, mais je suis fier de pouvoir l’appeler mon ami. »

Le Français est aussi revenu sur le discours d’adieu de Trae Young dans le vestiaire, juste après la rencontre.

« C’était intense. Il y avait beaucoup d’émotions, des deux côtés. Nous, les joueurs, il nous a dit qu’il serait toujours là pour nous, quoi qu’il arrive, qu’il serait heureux de nous voir jouer et réussir » a-t-il confié. « Et on ressent la même chose envers lui. Je ne suis là que depuis la saison dernière, mais j’ai le sentiment qu’il laisse un héritage. J’ai eu de la chance d’en faire partie, d’avoir pu partager le terrain avec lui. Ça a été énorme pour moi, et je suis vraiment reconnaissant. Son speech a été très émouvant, et tout le monde lui souhaite le meilleur. »

Déjà concentré sur la suite

Le choix d’Atlanta reste fort — et le constat d’échec autour du meneur de 27 ans comme visage du projet est assumé — mais la séparation s’est faite dans un climat apaisé. Les Hawks auraient pu temporiser et tenter de faire monter les enchères. Ils ont finalement répondu rapidement à la volonté de leur ancien « franchise player ».

Même attendu, le trade a forcément secoué le vestiaire de Quin Snyder. Sur le parquet, l’équipe a livré sa meilleure réponse en dominant New Orleans, quelques jours après deux revers consécutifs à Toronto. Et Zaccharie Risacher en a été le symbole, en finissant meilleur scoreur des Hawks sur un match pour la première fois cette saison.

« C’est dur, parce que c’est le milieu de la saison, et tu veux toujours être performant sur le terrain. Il faut savoir parfois se déconnecter à un moment juste pour te concentrer sur ton boulot, qui est de gagner des matchs de basket, et essayer d’être la meilleure version de nous-même. C’est ce que j’ai essayé de faire pour ce match. Voilà maintenant, c’est fait, ou presque, et ça fait bizarre à voir. C’est tout ».

Atlanta entame maintenant un « road trip » de quatre matchs, avec un premier arrêt à Denver ce vendredi. Les nouvelles recrues devraient rejoindre le groupe en cours de route. Ainsi va la NBA et son rythme infernal.