Les Kings confirment : ils sont la pire équipe en quatrième quart-temps

Sacramento avait parfaitement lancé sa soirée face à Dallas : six tirs à 3-points dans le seul premier quart-temps, un départ aussi flamboyant que trompeur quand on sait que les Kings tournent à 10,5 paniers primés par match cette saison. Sauf que, très vite, la mire s’est déréglée, au point de transformer ce début idéal en simple mirage : 9/31 au final derrière l’arc, avec un deuxième quart-temps symbole du trou noir californien (0/7).

Et le pire est venu après la pause. L’attaque de Sacramento s’est totalement grippée en seconde période, limitée à 40 points, incapable de produire des tirs faciles ou de maintenir un minimum de rythme. Une panne prolongée qui a culminé dans une dernière minute à l’envers, entre précipitation et mauvais choix.

« Nous devons mieux exécuter les choses », résume DeMar DeRozan. « Nous devons mieux comprendre comment écarter le jeu, comment les adversaires jouent. S’ils font des prises à deux : sur quels joueurs et d’où viennent-elles ? Nous devons être mieux organisés. Nous ne nous donnons pas assez de possibilités pour obtenir un tir ouvert. »

Une mauvaise analyse dans les derniers instants

Menés de seulement deux points après un tir primé de Brandon Williams, les Kings choisissent pourtant de s’entêter à 3-points : les tentatives de Dennis Schröder puis de Russell Westbrook ratent la cible.

Dallas leur redonne une cartouche quand Naji Marshall laisse deux lancers en route, puis Max Christie fait faute pour casser le rythme. Sacramento récupère alors une dernière remise en jeu, avec quatre secondes à jouer, sans temps-mort : le genre de situation que Doug Christie avait anticipée en amont de la rencontre. Sauf que…

« Pour commencer, nous n’avions plus de temps-mort, mais nous avons travaillé aujourd’hui sur un système et ils ne l’ont pas appliqué », souffle l’entraîneur. « DeMar devait aller dans un coin, Zach devait remonter avec des écrans « ascenseur » quand Keon devait bénéficier d’un écran de Dylan Cardwell. Cela offre trois tirs ouverts. »

Au lieu de ça, DeMar DeRozan décoche un tir compliqué, en déséquilibre, sur une jambe, à un bon mètre de la ligne à 3-points. Manqué. Sacramento s’incline 98-100 et reste toujours sans victoire en 2026.

Les mauvais choix

« Pour ma part, j’aurais dû mieux analyser ce que nous aurions pu obtenir au lieu de me reposer sur un tir à une jambe à un mètre de la ligne à 3-points », regrette DeMar DeRozan. « J’aurais dû trouver une meilleure opportunité pour que quelque chose se produise. »

Cette conclusion ratée n’a toutefois rien d’un accident isolé. Sacramento paie ainsi régulièrement ses fins de match brouillonnes : les Kings affichent ainsi le pire « Net Rating » (différence entre points marqués et encaissés sur 100 possessions) de cette saison NBA dans le quatrième quart-temps, avec -11.3.

« Nous devons être capables de mieux terminer les matchs », insiste Doug Christie. « DeMar DeRozan est l’un des joueurs les plus décisifs de la ligue, mais nous devons être plus patients, mieux choisir nos tirs dans ces moments. Nous travaillons là-dessus et si les défenseurs viennent aider, vous faites la passe à celui qui est ouvert pour qu’il rentre son tir. Ce soir, par-dessus tout, ce n’est pas arrivé. »

Les Kings tenteront d’enrayer leur série de six défaites consécutives vendredi, avec un déplacement à San Francisco.